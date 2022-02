https://fr.sputniknews.com/20220203/lue-annonce-travailler-a-une-reponse-unie-aux-demandes-de-la-russie-1054968682.html

L'UE annonce travailler à une réponse unie aux demandes de la Russie

L'UE annonce travailler à une réponse unie aux demandes de la Russie

La présidente de la Commission européenne a indiqué que les Vingt-Sept travaillaient à une réponse conjointe aux propositions de Moscou relatives aux garanties... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T19:01+0100

2022-02-03T19:01+0100

2022-02-03T19:58+0100

garanties de sécurité

union européenne (ue)

russie

ursula von der leyen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104216/10/1042161062_0:224:1920:1304_1920x0_80_0_0_840397d17f9ed620807719d8cb9658c0.jpg

L'Union européenne s'efforce de définir une réponse commune au courrier que plusieurs de ses pays membres ont reçu cette semaine de la part de la Russie, leur réclamant des garanties en matière de sécurité, a déclaré jeudi 3 février Ursula von der Leyen.Emmanuel Macron, qui devait s'entretenir ce jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine, a pour sa part échangé dans la matinée avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Cet échange s'inscrit "dans le cadre de la concertation continue entre partenaires européens concernant les tensions entre l’Ukraine et la Russie", a rapporté l'Élysée, alors que la France préside actuellement le conseil de l'Union européenne. Entretiens Poutine-MacronDans la nuit du 2 au 3 février, le Président français avait indiqué, lors d'un entretien avec Joe Biden consacré notamment à la crise en Ukraine, qu'il n'excluait pas d'aller rencontrer Vladimir Poutine.Depuis la semaine dernière, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont déjà parlé par téléphone deux fois: le 28 et le 31 janvier. Le 1er février, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov a indiqué que la rencontre entre MM.Poutine et Macron pourrait être organisée prochainement. Lors de ces entretiens, M.Poutine avait détaillé à son homologue français les principales approches de Moscou sur les garanties de sécurité en Europe et la crise autour de l’Ukraine, mettant en avant que l’Occident ne prenait toujours pas en considération les principales préoccupations de la Russie en matière de sécurité.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

union européenne (ue), russie, ursula von der leyen