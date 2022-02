https://fr.sputniknews.com/20220203/niger-danciens-dignitaires-rwandais-risquent-lexpulsion-1054957157.html

Niger: d'anciens dignitaires Rwandais risquent l'expulsion

Huit anciens dignitaires du régime hutu du Rwanda, responsable du génocide des Tutsi en 1994, risquent une expulsion prochaine du Niger qui les héberge depuis... 03.02.2022, Sputnik France

Il a déploré "un manque de communication de l'Etat" nigérien sur ce dossier et "interpelle son sens humain".Les requêtes de suspension des expulsions ont été "systématiquement" rejetées par la justice, a par ailleurs affirmé Kadidiatou Hamadou, une autre avocate.Le domicile des Rwandais à Niamey "a été assiégé par les forces de l'ordre qui les empêchaient de sortir", "leurs pièces d'identité leur ont été retirées", selon Me Marou.Il a affirmé que l'ONU avait exigé le 14 janvier le retrait des forces de l'ordre et la restitution des pièces d'identité.En outre, parmi ces Rwandais âgés de 60 à 85 ans, "beaucoup ont des maladies chroniques" et "n'ont pas l'assistance d'un médecin", s'est alarmé Me Marou.Le 27 décembre dernier, le ministère de l'Intérieur nigérien avait donné "sept jours" aux huit Rwandais pour quitter le Niger où ils étaient arrivés le 6 décembre.Le 31 décembre, l'ONU avait ordonné au gouvernement nigérien de "suspendre" sa décision de les expulser.Quatre de ces huit Rwandais ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et les quatre autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal les avait condamnés.

