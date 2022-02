https://fr.sputniknews.com/20220203/pakistan-quatre-soldats-et-15-assaillants-tues-dans-le-sud-ouest-1054960587.html

Pakistan: quatre soldats et 15 assaillants tués dans le sud-ouest

Pakistan: quatre soldats et 15 assaillants tués dans le sud-ouest

Quatre soldats et au moins 15 assaillants ont été tués, selon le ministre pakistanais de l'Intérieur, lors d'affrontements avec des séparatistes dans la... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T13:04+0100

2022-02-03T13:04+0100

2022-02-03T13:04+0100

pakistan

émeutes

séparatistes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103308/74/1033087498_0:143:3500:2112_1920x0_80_0_0_d1021486f18eaa4b0eee03866534b9ff.jpg

Deux camps militaires ont été attaqués mercredi soir dans les districts de Naushki et Panjgur au Baloutchistan, une province qui borde l'Iran et l'Afghanistan.Quatre soldats et au moins 15 militants séparatistes ont été tués dans cette double attaque, a annoncé jeudi dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, en assurant que les assauts avaient été repoussés et en saluant une "grande victoire" de l'armée dans sa lutte contre le terrorisme.Le Baloutchistan, province la plus grande, la moins peuplée et la plus pauvre du Pakistan, est le théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes. Cette région est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population - environ 12 millions d'habitants - se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.

pakistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

pakistan, émeutes, séparatistes