Pourquoi y a-t-il un QR code sur la nouvelle carte électorale?

À quelques mois de la présidentielle, le ministère de l'Intérieur a présenté le 2 février une carte électorale qui contient un QR code. Mais à quoi sert-il?Ce QR code figurant sur le document prouvant l’inscription sur les listes électorales de la commune renvoie son détenteur vers le site officiel du ministère dédié aux élections permettant de vérifier sa situation électorale, trouver son bureau de vote, s’inscrire en ligne jusqu’au 2 mars sur les listes électorales et effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin, indique le communiqué du ministère.En outre, le site contient notamment des informations sur le rôle du vote, les différents types d’élections et la compétence des élus.Par ailleurs, pour établir une procuration, un numéro national d’électeur unique, attribué à chaque électeur, est désormais indispensable. Composé de 8 ou 9 chiffres, il sert de moyen sûr d’identification de l’électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes électorales.Comme les procurations sont "déterritorialisées" depuis le 1er janvier, elles peuvent être livrées à un électeur d’une autre commune, mais ce dernier devra se présenter le jour du scrutin au bureau de vote de la personne qui a délivré cette procuration pour voter à sa place.Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales de sa commune soit en présentiel jusqu’au 4 mars soit en ligne jusqu’au 2 mars pour l’élection présidentielle.Le scrutin approcheLa présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril. Les résultats des sondages sur la présidentielle 2022 donnent tous Emmanuel Macron en tête des intentions de vote au premier tour alors que Marine Le Pen et Valérie Pécresse se disputent la deuxième place.Selon un sondage Elabe pour BFM TV et L’Express publié le 2 février, le chef de l’État recueille 25% des intentions de vote exprimées, ce qui constitue une hausse d’un point par rapport au même sondage, publié une semaine plus tôt, et de 2,5 points en trois semaines.Marine Le Pen (16,5%) et Valérie Pécresse (16%) sont au coude-à-coude alors qu’Éric Zemmour obtient 12,5% des intentions de vote.

