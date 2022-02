https://fr.sputniknews.com/20220203/pres-dun-francais-sur-deux-estime-que-sa-situation-economique-sest-degradee-sous-macron-1054967210.html

Près d’un Français sur deux estime que sa situation économique s’est dégradée sous Macron

Alors que le gouvernement défend son bilan, 44% des Français estiment que leur situation économique s’est détériorée durant le quinquennat d’Emmanuel Macron... 03.02.2022, Sputnik France

Alors que le pouvoir d’achat est l’une des premières préoccupations des Français pour cette élection présidentielle, 44% des Français ont indiqué dans un sondage CSA pour CNews que leur situation économique personnelle "s’est détériorée" depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron. Pour une part similaire (40%), la situation "est restée la même". Seuls 15% des personnes interrogées ont indiqué avoir vu leur situation s’améliorer.Les personnes de plus de 65 ans ont été proportionnellement plus que les autres catégories de la population (50%) à se plaindre de l’état de leurs finances. L’effet s’inverse chez les 25-34 ans, qui sont 22% à avoir affirmé que leur situation est meilleure qu’il y a cinq ans.Enfin, les électeurs de gauche sont bien moins nombreux (45%) que les sympathisants de Reconquête et du Rassemblement national (72%) à avoir constaté une détérioration de leur situation financière. Ils n’étaient que 11% à affirmer la même chose du côté des soutiens de La République en marche.Bilan du gouvernementÀ près de deux mois du premier tour, le gouvernement a lancé plusieurs annonces visant à défendre son bilan économique. Mardi 1er février, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a annoncé que près de quatre millions de Français avaient touché la prime "Macron" en 2021. Il s’agit d’une prime donnée par les entreprises sur base volontaire. Elle est exonérée d’impôts et de cotisations sociales. En 2020, six millions de salariés y avaient eu droit, contre cinq millions en 2019. Le gouvernement s’est également vanté d’une croissance de 7% en 2021, un record depuis 1969. Pour rappel, le PIB français avait chuté de 8% en 2020 en raison de la situation sanitaire. Mais ce rebond de l’activité "efface la crise économique", estime le ministre.L’économiste de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) Mathieu Plance rappelle toutefois sur Franceinfo que cette reprise s’est basée sur la politique du "quoi qu’il en coûte" du gouvernement. En effet, beaucoup d’entreprises ont été maintenues grâce à des prêts garantis par l’État. Endettées, elles vont désormais devoir les rembourser. Une forte inflation menace elle aussi l’année 2022, et devrait encore diminuer le pouvoir d’achat des Français.

