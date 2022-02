https://fr.sputniknews.com/20220203/situation-tendue-un-groupe-petrolier-autrichien-sceptique-face-au-marche-du-gaz-europeen-1054965991.html

"Situation tendue": un groupe pétrolier autrichien sceptique face au marché du gaz européen

S’attendant à ce que "la situation soit tendue" sur le marché du gaz européen compte tenu des faibles stocks de gaz et des approvisionnements limités, le PDG... 03.02.2022, Sputnik France

Selon les données de Gas Infrastructure Europe (GIE) à la date du 25 janvier, les réserves de gaz souterraines en Europe sont épuisées à plus de 40%. Se prononçant en conférence de presse, le patron de la compagnie pétrolière autrichienne OMV ne semble pas non plus optimiste à ce propos.Quoi qu’il en soit, M.Stern ne partage pas les inquiétudes sur les tensions autour de l’Ukraine qui pourraient interrompre l'approvisionnement depuis la Russie. Depuis 1968, quand OMV a conclu ses premiers contrats de fourniture de gaz avec Moscou, "on a toujours constaté un haut niveau de fiabilité des approvisionnements en gaz russe", a rappelé le patron du groupe en précisant que Gazprom respecte aujourd’hui aussi toutes ses obligations contractuelles.Des réserves de gaz européennes bassesLes installations européennes renferment 16,2 milliards de mètres cubes de moins que l'année dernière, d’après GIE. L'Autriche (24,43%), les Pays-Bas (28,38%) et la Bulgarie (34,2%) présentent les niveaux les plus faibles. Les prélèvements dans les installations de stockage allemandes et françaises s’élevaient respectivement à 210,4 et 119,6 millions de mètres cubes au 25 janvier. Ainsi, en Allemagne, elles ne sont remplies qu'à 39,5%, contre 39,32% en France.Gazprom se dit prêt à livrer des volumes supplémentairesGazprom, qui avait d’ailleurs annoncé avoir augmenté ses exportations à l’étranger de 5,8 milliards de mètres cubes à l’issue de 2021, a qualifié de mensongères les accusations d'insuffisance des livraisons à l’Europe, tout en rappelant que le gaz russe transitait toujours par l’Ukraine bien que le contrat ait déjà été rempli. Le groupe se dit prêt à livrer des volumes supplémentaires dans le cadre des contrats de long terme en vigueur.Fin décembre, le PDG du géant gazier Alexeï Miller a également annoncé la fin du remplissage de la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2, destiné à acheminer du gaz vers l’Europe.Vladimir Poutine a souligné que le nouveau gazoduc "servirait à stabiliser les prix du combustible sur le marché européen" et a promis que l’Europe "commencerait à recevoir d’importants volumes supplémentaires de gaz russe" dès qu’elle approuverait son lancement. Ce qui ne presse pas pour autant Bruxelles.

