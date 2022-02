https://fr.sputniknews.com/20220203/un-enfant-de-2-ans-sauve-sa-famille-dun-incendie--1054967007.html

Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie

Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie

Une famille texane a vu sa maison partir en fumée et n’a dû son salut qu’à un enfant de 2 ans, lequel a averti ses parents de l’incendie. Ces derniers... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T16:34+0100

2022-02-03T16:34+0100

2022-02-03T16:34+0100

insolite

international

incendie

covid-19

enfants

pompiers

texas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/06/1044385413_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_84388b11b08222ab174dbee238515549.jpg

Un enfant de 2 ans a joué les pompiers de service au Texas, en permettant à toute sa famille d’échapper à un incendie, rapporte ABC. Alors que des flammes, peut-être dues au dysfonctionnement d’un radiateur à gaz, commençaient à ravager sa maison, le garçonnet est en effet venu tirer ses parents du lit.Ces derniers, affectés par le Covid-19, avaient perdu le sens du goût et de l’odorat, raison pour laquelle ils n’ont pas senti la fumée, contrairement à l’enfant.Les plaintes de l’enfant ont donc été salutaires, l’alarme incendie ne s’étant déclenchée que bien après le départ de feu.Les sept membres de la famille ont finalement pu sortir sains et saufs de leur maison, qui a complètement brûlé. Le sinistre a même menacé de s’étendre aux habitations voisines, à cause des vents violents qui soufflaient sur le nord du Texas, rapporte un communiqué des pompiers de la ville de Decatur.Aucun blessé grave n’est finalement à déplorer. Ironie de l’histoire: le père du jeune héros est lui-même pompier volontaire depuis plus de six ans. Il avait justement préparé ses enfants à l’éventualité d’un incendie, leur montrant comment s'échapper rapidement de la maison en cas d'urgence.Héros en tous genresParfois, les victimes d’un incendie s’en remettent à des héros du quotidien pour s’en sortir indemnes, avant l’arrivée des pompiers. En novembre dernier, un sans-abri avait par exemple porté secours à un brocanteur de Lyon, dont le local était en feu. L’homme s’était jeté dans les flammes pour en tirer le commerçant. Là encore, un radiateur était en cause.Le geste du SDF avait d’ailleurs été salué par la population et une pétition avait été lancée pour qu’il soit décoré et reçoive un logement. Le héros avait finalement préféré se tenir à l’écart du battage médiatique.En février 2020, un garçon de 5 ans avait lui aussi joué les sauveteurs dans l’État de Géorgie, emmenant sa petite sœur et son chien hors du domicile en feu, avant de revenir à l’intérieur pour prévenir les autres membres de son foyer.Fin janvier, le Covid-19 avait également failli être à l’origine d’un drame aux États-Unis. Une famille avait manqué de périr dans les flammes, après avoir perdu l’odorat à cause du virus. Là encore, une adolescente non infectée avait pu donner l’alerte in extremis.

texas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

insolite, international, incendie, covid-19, enfants, pompiers, texas