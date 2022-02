https://fr.sputniknews.com/20220203/un-mysterieux-virus-frappe-les-chiens-au-royaume-uni-1054962374.html

Un mystérieux virus frappe les chiens au Royaume-Uni

Diarrhées, vomissements... Un mystérieux mal, dont les premiers cas ont été repérés en janvier, s'attaque aux chiens dans un comté du Royaume-Uni. La cause de... 03.02.2022, Sputnik France

Mi-janvier, un avertissement urgent a été publié dans le groupe Facebook Yorkshire Coast Pet Care prévenant les propriétaires d’animaux de compagnie qui vivent près de Scarborough, dans le Yorkshire, au Royaume-Uni, d’une menace pour leurs compagnons à quatre pattes. Cette alerte a été donnée après que plus de 150 chiens sont tombés malades à la suite de promenades dans les zones côtières de la région. Ils ont souffert de vomissements et de diarrhées.Les vétérinaires ont exhorté les propriétaires à éviter le secteur.Cependant, pour le moment, les spécialistes ne comprennent pas encore de quelle maladie il s’agit.En outre, elle a noté que des cas de ce mal avaient aussi été repérés chez des chiens qui se promenaient sur d’autres terrains que ces zones côtières. Elle a ainsi indiqué de ne pas pouvoir «spéculer sur ce qui pourrait causer les symptômes», faute de preuves «suggérant un lien direct entre la maladie et les chiens visitant les plages».Un problème saisonnier?De plus, un autre vétérinaire de la région, Julian Norton, a confirmé le 1er février avoir reçu plusieurs animaux de compagnie avec les symptômes mentionnés. Il a aussi fait savoir que la cause du virus n’est toujours pas identifiée.De son côté, M.Norton n’a pas exclu que ces cas puissent faire partie d'une augmentation des cas de gastro-entérite que les vétérinaires voient pendant les mois d’hiver.

