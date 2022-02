https://fr.sputniknews.com/20220203/une-carcasse-de-sanglier-accrochee-devant-des-pompes-funebres-musulmanes-a-toulouse--photo-1054959180.html

Une carcasse de sanglier accrochée devant des pompes funèbres musulmanes à Toulouse – photo

Selon Dominique Sopo, président de l'association SOS Racisme, les actes de vandalisme racistes, qui ont visé les musulmans en Occitanie, avec une carcasse de...

Un sanglier mort vidé de ses organes au préalable a été retrouvé le 31 janvier accroché sur un panneau de signalisation à Toulouse, à quelques mètres des pompes funèbres musulmanes de l’avenue du Toec, rapporte La Dépêche.Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsables, alors que le propriétaire y voit un geste "antimusulman". En outre, cet acte n'est pas isolé ces derniers jours dans la région, puisqu'un incendie a ravagé dans la nuit du 29 au 30 janvier une boucherie halal dans le Lot-et-Garonne. Deux croix gammées ont été peintes sur la façade du bâtiment."Un climat nauséabond à l'approche de l'élection présidentielle"En dénonçant un acte islamophobe "débile et inacceptable", car "le sanglier c'est le symbole du porc que les musulmans ne consomment pas", Abdellatif Mellouki, vice-président et porte-parole du Conseil régional du culte musulman, l’explique auprès de La Dépêche par le climat "nauséabond instauré par certaines déclarations, à l'approche de l'élection présidentielle".Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, vise directement dans un tweet Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle.Zemmour condamné trois fois pour provocation à la haineÉric Zemmour a été condamné à trois reprises pour "provocation à la haine raciale" ou "religieuse", et d'autres affaires sont en cours. Il a fait appel de la plus récente de ces condamnations, qui date du 17 janvier: le tribunal correctionnel de Paris lui avait infligé 10.000 euros d'amende après avoir qualifié les mineurs migrants isolés de "voleurs", "assassins" et "violeurs" sur CNews en 2020. Des propos qu'il a réitérés sur Public Sénat le 26 janvier.Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, avait immédiatement annoncé que l’association allait porter plainte contre lui.Des actes antimusulmans en hausseSi les chiffres officiels sont en baisse quant aux actes antireligieux (1.380 répertoriés en France) enregistrés entre janvier et octobre 2021 en France, soit une baisse de 17,2 % par rapport à la même période en 2019, ceux antimusulmans sont par contre en hausse. Comme l’a indiqué en décembre dernier le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur CNews, 171 actes ont été commis en 2021 contre 129 en 2019. Y sont enregistrés des actes allant de la profanation de lieux de culte et cimetières à des agressions, menaces verbales.

