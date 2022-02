https://fr.sputniknews.com/20220203/une-vertebre-dun-homme-prehistorique-vieille-de-15-million-dannees-identifiee-en-israel-1054953723.html

Une vertèbre d’un homme préhistorique vieille de 1,5 million d’années identifiée en Israël

Des chercheurs israéliens ont pu identifier un os retrouvé lors de fouilles réalisées il y a plus de 50 ans. Selon eux, il s’agit du plus ancien fossile humain... 03.02.2022, Sputnik France

Retrouvé en 1966 dans la vallée du Jourdain, un os jusqu’à présent non identifié a finalement été classé en tant que vertèbre d’un hominidé ayant vécu sur Terre il y a 1,5 million d’années, a annoncé l’Autorité des antiquités d’Israël.Les chercheurs ont pu établir que l’os appartenait à un enfant âgé de 6 à 12 ans, qui vivait dans la région d’Ubeidiya, célèbre site préhistorique découvert en 1959.L’enfant à qui appartenait la vertèbre était assez grand pour son âge, et s’il avait atteint l’âge adulte, il aurait mesuré plus de 1,80 m, détaillent les scientifiques dont les conclusions ont été publiées dans la revue Scientific Reports.Vagues de migrationLes données obtenues permettent de soutenir l’hypothèse selon laquelle l’ancienne migration humaine d’Afrique vers l’Eurasie n’a pas constitué un événement unique, mais s’est produite par vagues. Les chercheurs rappellent que les restes d’hommes préhistoriques d’une espèce complètement différente ont été récemment découverts sur le territoire de ce qui est aujourd’hui la Géorgie.

