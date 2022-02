https://fr.sputniknews.com/20220204/afghanistan-lonu-inquiete-de-larrestation-de-deux-militantes-des-droits-de-lhomme-1054977498.html

Afghanistan: l'ONU inquiète de l'arrestation de deux militantes des droits de l'Homme

Afghanistan: l'ONU inquiète de l'arrestation de deux militantes des droits de l'Homme

Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude suite à l'arrestation de deux militantes féministes en Afghanistan, deux semaines après la disparition de deux... 04.02.2022, Sputnik France

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) a réclamé jeudi soir sur Twitter "des informations urgentes" au ministère de l'Intérieur, "à propos des dernières arrestations par les talibans de deux nouvelles militantes féministes signalées ces dernières 24 heures".Les Nations Unies "répètent leur appel à relâcher toutes les militantes féministes +disparues+, ainsi que leurs proches", a ajouté l'institution.Ces arrestations interviennent deux semaines après la disparition de deux autres militantes, Tamana Zaryabi Paryani et Parwana Ibrahimkhel, quelques jours après leur participation à une manifestation à Kaboul en faveur des droits des femmes.La Haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, avait exprimé mardi son inquiétude sur leur sort et celui de quatre membres de leur famille qui ont disparu avec elles.Les talibans* nient toute implication dans leur disparition et disent avoir ouvert une enquête.*Organisation sous sanctions de l’Onu pour activités terroristes.

