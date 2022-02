https://fr.sputniknews.com/20220204/allemagne-le-conseil-de-la-vaccination-recommande-un-deuxieme-rappel-pour-les-groupes-a-risque-1054984419.html

Allemagne: le conseil de la vaccination recommande un deuxième rappel pour les groupes à risque

Le Comité allemand permanent de la vaccination (STIKO) a recommandé jeudi une deuxième injection de rappel contre la Covid-19 pour les groupes courant un... 04.02.2022, Sputnik France

Les personnes de plus de 70 ans, les résidents des maisons de retraite, les personnes immunodéprimées et les employés des établissements médicaux devraient recevoir une deuxième dose de rappel d'un vaccin à ARNm, comme Pfizer/BioNTech ou Moderna, a indiqué le STIKO dans un communiqué.Bien que les données sur l'efficacité et l'innocuité d'une deuxième injection de rappel soient encore limitées, le STIKO a supposé que la deuxième vaccination de rappel serait "tout aussi bien tolérée" que la première.

