Baisse notable du nombre d'infections en Italie

Baisse notable du nombre d'infections en Italie

Les totaux hebdomadaires des infections à la COVID-19 en Italie ont chuté au cours de la dernière période, après avoir plafonné pendant des semaines

La fondation, qui base ses calculs sur les données fournies par le ministère italien de la Santé, a indiqué qu'après plusieurs semaines de hausse, les totaux hebdomadaires de nouvelles infections sont restés stables à 1,2 million pendant trois semaines en janvier, relevant que les derniers chiffres ont fait état de d'environ 900.000 cas pour la période allant du 26 janvier au 1er février, enregistrant une baisse de 24,9 %.Signe positif, le nombre de nouveaux cas a chuté dans presque toutes les régions, allant d'une baisse de 7% dans la région de Molise, dans le centre du pays, à une baisse de 46,9% dans la région voisine des Pouilles, a précisé GIMBE.La fondation a également noté que le nombre de patients atteints de la COVID-19 dans les unités de soins intensifs est en baisse, avec un total de 1.717 pour la semaine se terminant le 17 janvier et de 1.549 pour la semaine se terminant le 1er février.L'Italie a enregistré jeudi 112.691 nouvelles infections à la COVID-19, soit une diminution d'environ 6.300 cas par rapport à la veille et une baisse de plus de 20.000 cas par rapport à deux jours plus tôt.

