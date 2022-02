https://fr.sputniknews.com/20220204/bissau-le-president-embalo-appelle-la-population-a-reprendre-une-vie-normale-apres-le-putsch-avorte-1054977235.html

Bissau: le président Embalo appelle la population à reprendre une vie normale après le putsch avorté

Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a appelé, jeudi, les Bissau-Guinéens à reprendre une vie normale, après le coup d'Etat manqué de mardi... 04.02.2022, Sputnik France

Onze personnes, 7 militaires et gardes présidentiels, 3 civils, et un "assaillant" ont été tuées dans cette tentative de coup de force, a indiqué le gouvernement de Bissau.Le bâtiment a été pris d'assaut, mardi après-midi, par des hommes armés, en civil selon le gouvernement, au moment où le président participait avec le chef du gouvernement Nuno Gomes Nabiam à un Conseil des ministres.M. Embalo a déjà déclaré que l'objectif était de l'éliminer ainsi que les ministres.Le gouvernement a évoqué mercredi une opération visant à "décapiter l'Etat", pour semer "le chaos", ouvrir "la voie à la criminalité transfrontalière organisée" et bloquer les réformes.Dans un communiqué du premier ministre, on souligne que " lors du conseil des ministres extraordinaire réuni sous la présidence de Son Excellence le Président de la République, le Général d'armée Extraordinaire, Umaro Sissoco Embaló, en présence de Son Excellence le Premier Ministre, Eng Nuno Gomes Nabiam et des autres membres de l'exécutif, les autorités de Guinée-Bissau ont été soudainement surprises par une attaque armée violente et barbare perpétrée par des inconnus habillés en civil ".Le chef du gouvernement est convaincu que le modus operandi révèle clairement que "l'objectif de l'attaque armée était clairement l'assassinat de toutes les autorités présentes dans la salle du Conseil des ministres et la décapitation de l’État ", selon le texte. " Ce qui entraînerait un chaos politique et social, au profit d’intérêts inavoués ", souligne le communiqué.Dans son communiqué, le chef du gouvernement considère que le mode opératoire des assaillants et les armes utilisées montrent qu’ils ont compté sur le financement de secteurs ayant la capacité de mobiliser de tels moyens logistiques et humains.Parmi les militaires qui ont perdu la vie en défendant le palais du gouvernement, deux font partie de la garde rapprochée du président Umaro Sissoco Embalo, selon des médias.

