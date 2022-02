https://fr.sputniknews.com/20220204/deuxieme-vague-de-tourisme-vaccinal-a-saint-marin-grace-au-rappel-de-spoutnik-v-1054995396.html

Deuxième vague de tourisme vaccinal à Saint-Marin grâce au rappel de Spoutnik V

Deuxième vague de tourisme vaccinal à Saint-Marin grâce au rappel de Spoutnik V

Après le succès de la campagne touristique vaccinale de 2021, les autorités de Saint-Marin ont décidé de renouveler l'opération.

La République de Saint-Marin, qui a accueilli 1,2 million de personnes désireuses de se faire vacciner avec le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V l'été dernier, a relancé la campagne de vaccination pour administrer des doses de rappel, a déclaré ce vendredi 4 février à Sputnik un représentant de l'Institut de sécurité sociale de la République (ISS).L’interlocuteur de Sputnik a souligné que certains des "touristes vaccinaux" étaient d'origine russe, tandis que d'autres étaient des Italiens mariés à des femmes russes. Les frais à débourser pour se faire injecter le vaccin russe sont restés les mêmes, à savoir 50 euros. Une autre condition était d’avoir été au préalable vacciné avec Spoutnik V.En outre, un autre accueil a été organisé vendredi 4 février pour les citoyens de Saint-Marin qui souhaitaient recevoir une troisième dose de Spoutnik, a-t-il ajouté. Au total, 135 personnes en ont fait la demande; 832 avaient jusque-là été vaccinées avec Spoutnik Light depuis fin décembre.Trois autres cycles de revaccination avec le sérum russe sont prévus jusqu'à fin février. Il est possible, a ajouté l'interlocuteur, qu'il y ait plus de personnes qui souhaitent recourir à nouveau au vaccin russe, étant donné que les citoyens étrangers en Italie ayant déjà été vaccinés contre le Covid-19, même avec des doses qui ne sont toujours pas reconnues dans la péninsule, peuvent désormais être éligibles au Super Green Pass italien après présentation d’un test PCR.Plus de 17.000 habitants de Saint-Marin ont reçu une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, soit 62% de la population âgée de 12 ans et plus, a rapporté l'ISS. Deux doses sont recensées chez 80% des plus de 5 ans.Une campagne vaccinale réussieLe 17 mai 2021, Saint-Marin a permis aux étrangers ne résidant pas en Italie de se faire administrer le vaccin russe Spoutnik V. Pour cela, il fallait s’acquitter de 50 euros de frais et réserver deux séjours d’au moins trois jours à trois semaines d’intervalle.Fin mai, la république avait déjà attiré des touristes venus de 31 pays, de l’Argentine à l’Arménie, dont certains bien approvisionnés en vaccins, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Les voyageurs sont aussi venus de treize pays de l’UE, où au moins trois sérums validés par l’Agence européenne du médicament étaient pourtant accessibles gratuitement.Le 2 août 2021, l’Union européenne a pris la décision de reconnaître les certificats de vaccination émis par Saint-Marin afin d’assurer la liberté de déplacement des habitants de la petite république, membre de l’espace Schengen.En Italie, la dérogation concernant la validité du vaccin Spoutnik V pour les citoyens de Saint-Marin expire le 28 février, mais cela ne préoccupe pas les personnes venues se faire vacciner. Une Russe qui réside à Brescia, dans le nord de l’Italie, a déclaré à San Marino RTV qu’elle n’était pas inquiète.

