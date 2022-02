https://fr.sputniknews.com/20220204/france-rte-reste-vigilant-sur-lapprovisionnement-en-electricite-1054982513.html

France: RTE reste vigilant sur l'approvisionnement en électricité

RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension français, a annoncé vendredi maintenir son diagnostic de vigilance pour la fin de l'hiver dans un... 04.02.2022, Sputnik France

Il avait relevé son niveau de vigilance fin décembre, en raison notamment de l'indisponibilité de nombreux réacteurs nucléaires exploités par EDF.Dans un nouveau point sur les perspectives d'équilibre entre l'offre et la demande, il constate que l'approvisionnement en électricité a jusqu'à présent été assuré sans recours aux moyens exceptionnels malgré la faiblesse de la production du parc éolien et une disponibilité du parc nucléaire "historiquement basse" pour cette période de l'année.Il estime qu'un épisode météorologique "sévère" est peu probable pour début février a minima et jusqu'à la fin de l'hiver avec un degré d'incertitude plus élevé.Concernant l'arrêt prolongé de cinq réacteurs nucléaires lié à un problème de corrosion sur des circuits de sécurité, il estime que "ces prolongations ne remettent pas en cause le diagnostic établi par RTE pour la fin d'hiver".Toutefois, le contrôle en cours sur ces défauts dans le reste du parc nucléaire "est susceptible d'entraîner des conséquences en matière de sécurité d'approvisionnement électrique au-delà de cet hiver", poursuit RTE.

