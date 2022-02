Il détourne 134.000 euros d’aides d’État grâce aux réparations de vélo

https://fr.sputniknews.com/20220204/il-detourne-134000-euros-daides-detat-grace-aux-reparations-de-velo-1054984778.html

Le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) examine ce 4 février une affaire liée au détournement d’aides lancées pendant les déconfinements pour la réparation de vélos. L’accusé, un homme de 27 ans, a pu ainsi détourner 134.000 euros en cinq mois, selon l’enquête relayée par Actu17.L’individu domicilié à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a été interpellé en juin 2021 dans le cadre d’une autre affaire. Au cours de la perquisition de son logement, les policiers ont saisi près de 150 téléphones portables, tous portant une étiquette affichant un nom et un numéro de téléphone. Les enquêteurs ont ainsi pu remonter le schéma de l’arnaque en lien avec les déconfinements dus à la pandémie de Covid-19.Le dispositif en questionLancé en mai 2020 au moment du déconfinement, le dispositif "Coup de pouce vélo" prévoyait une aide de l'État de 50 euros aux particuliers pour réparer leur vélo. Les autorités voulaient ainsi encourager la pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien afin de désengorger les transports en commun et éviter la propagation du virus.Au total, selon le ministère de la Transition écologique, relayé par Franceinfo en mars 2021, la mesure a permis de financer 1,9 million de réparations.MicrosociétésUne faille qui a permis à l’individu de monter sa combine: le dispositif demandait le numéro des particuliers mais aucun document d’identité.L’homme a ainsi créé une quinzaine de microsociétés, censées servir à la réparation de bicyclettes mais qui ne réalisaient en vérité aucune activité. Les téléphones découverts à son domicile lui servaient à se faire passer pour les clients venus faire réparer leur vélo. L’homme a reconnu avoir inventé de nombreuses identités afin de remplir les factures demandées dans le cadre de ce dispositif.Ainsi, il a prétendu avoir réalisé près de 2.700 remises en état de vélos.D’autres profiteurs de la pandémieCe n’est pas un cas isolé, d’autres arnaques ont été montées dans le contexte de la pandémie. Ainsi, un Français a pu détourner une somme beaucoup plus considérable, 5,8 millions d’euros d’aides Covid issues du fonds de solidarité pour les entreprises.L’homme, l’influenceur connu sous le nom PA7, a monté un schéma destiné aux autoentrepreneurs. Il récupérait leurs identifiants du site des impôts puis déposait une demande de fonds de solidarité à leur nom en remplaçant leurs secteurs d’activité par ceux éligibles aux aides. Il gonflait également le chiffre d’affaires de 2019 pour faire croire à une perte de revenus en 2020 à cause de la pandémie. Plus de 600 autoentrepreneurs et gérants ont fait appel aux services de l’individu, qui a été mis en examen et écroué à Paris en août 2021.

