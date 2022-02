https://fr.sputniknews.com/20220204/immigration-et-espace-schengen-pour-collard-macron-fait-le-trottoir-electoral-1054972838.html

Immigration et espace Schengen: pour Collard, Macron "fait le trottoir" électoral

Emmanuel Macron a présenté aux ministres de l’Intérieur de l’UE son projet de réforme de l’espace Schengen. Un pur calcul électoral aux yeux de l’eurodéputé... 04.02.2022, Sputnik France

Réformer l’espace Schengen, telle est "l’une des priorités" de la présidence française du Conseil de l’UE. Emmanuel Macron a ainsi présenté le 2 février ses ambitions pour les semaines à venir:"Remettre de la politique au cœur de la gouvernance de Schengen", mettre sur pied un "mécanisme d’intervention rapide" qui viendrait en complément de Frontex, ainsi que de voir les Européens "se doter d’une politique commune d’asile et d’immigration".Macron "se moque de son peuple"L’"objectif simple" de ces mesures: "protéger l’identité européenne et les Européens des fracas des temps". "Le bruit du fracas aura mis du temps à arriver à ses oreilles de sourd électoral", tacle l’eurodéputé Gilbert Collard auprès de la rédaction de Sputnik:"Il se moque de son peuple", renchérit notre intervenant. Aux yeux de ce dernier, par ces annonces "irréalisables" à moins de trois mois des Présidentielles, le chef de l’État entendrait uniquement "donner le change de ses manquements à l’intérieur par un faux semblant à l’extérieur.Il fait le trottoir électoral, c’est tout", tranche Gilbert Collard.Les attentats terroristes, la crise migratoire de 2015–2016, la crise sanitaire ainsi qu’un "contexte international plus volatil à nos portes" sont autant d’"événements douloureux" qui aux yeux d’Emmanuel Macron ont ainsi "bousculé" la promesse de libre circulation au sein de l’UE. Face à cette adversité, le locataire de l’Élysée brandit l’exemple de la crise migratoire aux frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Biélorussie. Selon lui, sa gestion constitue un modèle de coordination des Européens, des agences et institutions de l’Union."C’est un succès polonais! Si la Pologne n’avait pas réagi comme elle l’a fait, rien ne se serait passé", s’agace Gilbert Collard, qui tient à rappeler la nouvelle dimension qu’a prise le phénomène migratoire ces dernières années.Une immigration par ailleurs "génératrice d’une délinquance", notamment à travers les filières de passeurs qu’elle vient alimenter. [6 :40] "On n’a pas à supporter une immigration qui n’est pas légale!", martèle l’eurodéputé, qui redoute que cette réforme aux accents politiciens ne redouble la pression sur les États membrespour accueillir des quotas de migrants dictés par Bruxelles."On a laissé rentrer n’importe qui"Le choix de la crise aux frontières de la Pologne apparait d’autant plus surprenant qu’à son paroxysme, elle ne concernait que quelques milliers de migrants. Une goutte d’eau au regard des… 39 millions d’individus qui, au cours de la seule année 2021, ont pu rentrer dans l’espace Schengen "sans avoir fait l’objet de vérifications", comme l’a avoué Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures. Tout en saluant une "très bonne idée" du Président de la Républiquue, la fonctionnaire européenne a pointé du doigt les "graves vulnérabilités" aux frontières extérieures de l’Union.Des chiffres de l’agence Frontex d’autant plus impressionnants qu’ils concernent une année marquée par les confinements et les mesures de restrictions de circulation au sein de l’UE.

