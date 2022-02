https://fr.sputniknews.com/20220204/islande-un-avion-de-tourisme-porte-disparu-avec-quatre-personnes-a-bord-1054982859.html

Islande: un avion de tourisme porté disparu avec quatre personnes à bord

Des garde-côtes islandais ont fait savoir, vendredi, que des recherches sont en cours pour retrouver un petit avion parti jeudi matin de l'aéroport de... 04.02.2022, Sputnik France

A bord de ce petit aéronef de type Cessna C172, se trouvaient le pilote -un Islandais âgé d'environ 50 ans-, et trois occupants "plus jeunes", selon la garde-côtière.Les recherches ont mobilisé jusqu'à 700 secouristes, policiers et gardes-côtiers au plus fort de la journée jeudi, brièvement assistés par un avion de l'Armée de l'air danoise, alors en route pour le Groenland.

