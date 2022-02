https://fr.sputniknews.com/20220204/italie-accord-entre-stellantis-et-les-syndicats-sur-plus-de-700-departs-volontaires-1054981246.html

Italie: accord entre Stellantis et les syndicats sur plus de 700 départs volontaires

Italie: accord entre Stellantis et les syndicats sur plus de 700 départs volontaires

Stellantis et les syndicats italiens se sont mis d'accord sur un plan de 714 départs volontaires sur les sites transalpins du constructeur, a annoncé jeudi la... 04.02.2022, Sputnik France

Cet accord est similaire à celui qui a été trouvé en France en début de semaine et qui va aboutir à la suppression de 2.600 postes sur deux ans.Un an après la création du géant franco-italo-américain, toute discussion sociale dans une partie géographique de l'entreprise est regardée de près dans les autres pays du groupe, alors que le directeur général Carlos Tavares est passé maître dans l'art d'améliorer les marges et de réduire les coûts, chez PSA puis chez Opel-Vauxhall.Carlos Tavares a redit mi-février vouloir éviter si possible des fermetures d'usine et des licenciements en Europe, tout en mettant en garde sur la nécessité de gagner encore en compétitivité pour compenser les surcoûts de l'électrification.Stellantis, fruit de l'alliance entre PSA et FCA, emploie 55.000 personnes en Italie.

