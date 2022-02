https://fr.sputniknews.com/20220204/la-cedeao-va-envoyer-une-force-de-stabilisation-en-guinee-bissau-apres-le-coup-detat-manque-1054978212.html

La CEDEAO va envoyer une force de stabilisation en Guinée-Bissau après le coup d'Etat manqué

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décidé d'envoyer une force de stabilisation pour aider à maintenir la sécurité en... 04.02.2022, Sputnik France

Le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a déclaré lors d'un point de presse à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Accra, que l'organisation régionale avait décidé d'offrir un soutien militaire à la Guinée-Bissau, afin d'assurer le maintien de la démocratie, de la paix et de la sécurité dans le pays."C'est quelque chose que nous allons faire très rapidement pour éviter que ce genre de tentative de prise de pouvoir par la force ne se répète", a souligné M. Kassi Brou, dont les propos ont été relayés par des médias.il a rappelé que le déploiement de ce type de force par la CEDEAO a déjà été nécessaire dans le passé pour stabiliser la démocratie dans un pays qui a connu deux coups d'Etat militaires, une guerre civile et l'assassinat d'un président par l'armée depuis 1994.Le gouvernement de Guinée-Bissau a annoncé mercredi que onze personnes avaient été tuées lors d'une tentative de coup d'Etat manquée qui a eu lieu mardi.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

