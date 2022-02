https://fr.sputniknews.com/20220204/la-russie-et-la-chine-disent-avoir-de-serieuses-inquietudes-sur-le-programme-de-guerre-biologique-1054976772.html

La Russie et la Chine disent avoir de sérieuses inquiétudes sur le programme de guerre biologique US

La Russie et la Chine ont publié ce 4 février une déclaration commune pour dénoncer l'influence américaine et le rôle des alliances militaires occidentales... 04.02.2022, Sputnik France

Le communiqué a été publié pendant une visite officielle de Vladimir Poutine à Pékin à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.Les deux pays disent avoir de sérieuses inquiétudes et des questions sur le programme de guerre biologique des États-Unis et de leurs alliés."Les parties appellent les États-Unis et leurs alliés à agir de manière ouverte, transparente et responsable en rendant compte de manière appropriée de leurs activités militaires biologiques menées à l'étranger et sur leur territoire national, et en soutenant la reprise des négociations sur un protocole juridiquement contraignant à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT), avec un mécanisme de vérification efficace", est publié dans le communiqué.Dans le même communiqué Moscou et Pékin ont affiché leur opposition commune à l'expansion de l'Otan, appellant l'Alliance "à renoncer à ses approches idéologisées datant de la guerre froide".Les deux capitales se disent aussi "préoccupées" par la création en 2021 de l'alliance militaire des États-Unis avec le Royaume-Uni et l'Australie (AUKUS) estimant que cette union, notamment autour de la fabrication de sous-marins nucléaires, "touche à des questions de stabilité stratégique".

chine, russie, états-unis