L'Afrique doit multiplier par six le taux de vaccination contre la COVID-19 (OMS)

L'Afrique doit "multiplier par six le taux de vaccination" contre le Covid-19 pour espérer atteindre l'objectif de 70% de couverture vaccinale fixé pour la fin... 04.02.2022

L'Afrique a reçu "plus de 587 millions de doses de vaccins" mais elle "peine encore à étendre le déploiement de la vaccination, avec seulement 11% de la population entièrement vaccinée", a souligné le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.Alors que l'Afrique a reçu plus de 587 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, dont 58% via le mécanisme COVAX, 36% dans le cadre d'accords bilatéraux et 6% par l'intermédiaire du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins (AVAT) créé par l'Union africaine (UA), l'augmentation des livraisons a atténué les pénuries et a attiré l'attention sur la nécessité pour les pays d'accélérer le rythme du déploiement des vaccins, souligne l'OMS dans un communiqué publié jeudi.Cependant, les pays africains sont encore loin derrière le reste du monde, car seulement 11% de la population africaine est complètement vaccinée, 85% de la population n'ayant reçu aucune dose, a fait noter Mme Moeti.S'il est vrai que l'île Maurice et les Seychelles ont déjà atteint l'objectif de 70% et que sept pays africains ont réussi à vacciner 40% de leur population, les taux de vaccination restent faibles sur le continent. Vingt et un pays ont entièrement vacciné moins de 10% de leur population, alors que 16 pays ont vacciné moins de 5% de leur population, et trois pays ont entièrement vacciné moins de 2% de leur population, fait observer l'OMS.Les données communiquées à l'OMS par 40 pays révèlent un déficit de financement de 1,29 milliard de dollars pour les coûts opérationnels, a indiqué l'organisation internationale.Depuis le début de la pandémie, l'Afrique a enregistré 10,8 millions de cas de Covid-19 et plus de 239.000 décès cumulés, selon les chiffres de l'OMS.

