https://fr.sputniknews.com/20220204/le-pentagone-nenvisage-pas-denqueter-sur-la-mort-de-civils-lors-du-raid-antiterroriste-en-syrie-1054976929.html

Le Pentagone n’envisage pas d’enquêter sur la mort de civils lors du raid antiterroriste en Syrie

Le Pentagone n’envisage pas d’enquêter sur la mort de civils lors du raid antiterroriste en Syrie

Les États-Unis n'ont pas encore pris la décision de lancer une enquête sur la mort de civils en Syrie lors de l'opération d’élimination du chef de Daech*. Le... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T11:19+0100

2022-02-04T11:19+0100

2022-02-04T11:19+0100

états-unis

syrie

terrorisme

lutte antiterroriste

civils

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1044667437_0:2:1964:1107_1920x0_80_0_0_78685a00d4cbe3cf566137f724691eaf.jpg

Dans la nuit du 2 au 3 février, les forces spéciales américaines ont éliminé en Syrie le chef de Daech*, Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, également connu sous le nom de Hajji Abdullah. Le terroriste s’est fait exploser lors du raid. Le 3 février, Joe Biden, ainsi que Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, et John Kirby, porte-parole du département de la Défense, se sont exprimés au sujet de cette opération, "réalisée avec succès", selon le Pentagone."Comme l’a dit le secrétaire à la Défense, nous avons tout à fait l’intention de jeter un coup d'œil pour voir s'il y a une possibilité que tout ce que nous avons fait ait pu nuire à la vie d'innocents. Mais je n'ai pas d'enquête ou d'examen à vous présenter aujourd'hui", a ajouté le porte-parole.Le secrétaire à la Défense a avancé que l’opération a été menée de manière à "minimiser les pertes civiles" et a fait savoir que le Pentagone voulait clarifier la situation des victimes civiles.Plus tôt dans la journée, c’est Joe Biden qui avait annoncé avoir ordonné aux militaires de prendre "toutes les précautions possibles pour minimiser les pertes civiles".Biden a qualifié la décision d'al-Qurayshi de se faire exploser avec sa femme et ses enfants de "lâcheté désespérée".Le déroulement de l’opérationLe raid a été mené dans le village d’Atmeh (gouvernorat d’Idlib, nord-ouest de la Syrie). Une maison où se cachait le chef de Daech* a été ciblée. Arrivés sur place, les commandos américains ont demandé aux habitants des maisons voisines de rester à l'intérieur. Dix civils avaient été conduits en lieu sûr, hors de la maison où se trouvait le terroriste, a précisé John Kirby.Le terroriste a décidé de se faire exploser, ce qui a entraîné la mort de sa femme et de ses deux enfants. De plus, un lieutenant du chef terroriste, sa femme et son enfant sont également décédés lors du raid.Dans les premières heures qui ont suivi le raid, des organisations humanitaires ont fait état de 13 civils tués. Plus tard dans la journée, le porte-parole du Pentagone a évoqué "la mort tragique d’au moins trois civils innocents", apparemment la femme et les deux enfants du terroriste.Selon lui, il y a "de fortes indications" sur le fait que les pertes civiles lors de l’opération "aient été causées par Abdullah et sa décision de se faire exploser lui-même et tous les autres avec lui au troisième étage".Il n'y a eu aucune victime américaine. L’un des hélicoptères a subi une panne mécanique au début de l'opération.Il s'agit de la plus grande opération menée par le Pentagone dans le gouvernorat d'Idlib depuis le raid américain de 2019 ayant visé le chef de Daech* Abou Bakr al-Baghdadi. C’est notamment après sa mort qu’Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a pris la tête de cette organisation terroriste le 31 octobre 2019.*Organisation terroriste interdite en Russie.

états-unis

syrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

états-unis, syrie, terrorisme, lutte antiterroriste, civils, daech