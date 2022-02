Le président turc accuse les Occidentaux "d'empirer les choses" entre Moscou et Kiev

https://fr.sputniknews.com/20220204/le-president-turc-accuse-les-occidentaux-dempirer-les-choses-entre-moscou-et-kiev-1054980088.html

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a proposé sa médiation dans la crise ukrainienne, a accusé vendredi les Occidentaux "d'empirer les choses" entre... 04.02.2022, Sputnik France

M. Erdogan a estimé que le président américain Joe Biden "a été incapable jusqu'à présent de faire preuve d'une approche positive dans ce processus".Pour le chef de l’État turc, seule la précédente chancelière allemande, Angela "Merkel aurait pu réellement détenir la solution. Mais hormis elle, il n'y aucun leader pour le moment. Inutile de nommer les autres".En visite à Kiev jeudi auprès de son allié ukrainien, le président Volodymyr Zelensky, M. Erdogan a renouvelé son invitation à accueillir en Turquie des "pourparlers bilatéraux" entre Moscou et Kiev et insisté sur "l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de la Crimée".Il a assuré avoir reçu "une réponse positive de (Vladimir) Poutine" à son invitation à se rendre en Turquie.

