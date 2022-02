https://fr.sputniknews.com/20220204/lelysee-annonce-les-dates-des-visites-demmanuel-macron-en-russie-et-en-ukraine-1054974542.html

L'Élysée annonce les dates des visites d'Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine

Au lendemain de la conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, l'Élysée annonce que le Président français se rendra en Russie le 7... 04.02.2022

Emmanuel Macron se rendra le 7 février en Russie et le 8 février en Ukraine, a déclaré la présidence de la République française, citée par l'AFP. Il rencontrera Vladimir Poutine à Moscou et Volodymyr Zelensky à Kiev.Ces deux réunions se dérouleront en tête-à-tête, souligne la présidence française, mais "en coordination avec les partenaires européens".Les contacts se multiplientCette annonce a été faite au lendemain de la conversation téléphonique entre les Présidents français et russe, qui portait, entre autres, sur les moyens de régler la crise en Ukraine et les garanties de sécurité en Europe. Il s’agissait du troisième entretien en sept jours entre les deux Présidents. Le même jour, Emmanuel Macron s’est également entretenu par téléphone avec le chef de l’État ukrainien pour discuter de la situation dans le pays.Récents entretiens Macron-PoutineMM.Poutine et Macron se sont déjà parlé par téléphone le 28 et le 31 janvier.Le 28 janvier, la discussion a surtout porté sur les garanties de sécurité durables et juridiquement fixées à accorder à la Russie, y compris dans le contexte des pourparlers russo-américains tenus à Genève le 10 janvier et d'une réunion au sein du Conseil Russie-Otan organisée à Bruxelles le 12 janvier.Lors de la conversation du 31 janvier, elle aussi consacrée aux garanties de sécurité et à la crise en Ukraine, le dirigeant russe a informé son homologue français que Moscou était en train d’analyser les réponses écrites des États-Unis et de l’Otan.La possibilité de cette visite en Russie a été évoquée le 2 février par le chef de l’État français, en amont d’une réunion des ministres de l’Intérieur des pays de l’Union européenne.Le 1er février, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov a déclaré que la rencontre en personne entre les deux dirigeants pourrait se tenir dans un avenir proche.Dans la nuit du 2 au 3 février, le Président français a également discuté par téléphone avec Joe Biden pour réaffirmer la nécessité de poursuivre le dialogue afin de mettre en œuvre les accords de Minsk relatifs à la situation dans le Donbass.Ces contacts se multiplient sur fond de tensions politiques attisées par Washington qui accuse Moscou d’augmenter la présence militaire près de la frontière russo-ukrainienne et de préparer une invasion en Ukraine. Des accusations qui ont été fermement réfutées par les autorités russes.

