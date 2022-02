https://fr.sputniknews.com/20220204/les-dalton-signent-leur-retour-en-lancant-une-bombe-a-eau-sur-le-maire-de-lyon-1054988443.html

Les Dalton signent leur retour en lançant une bombe à eau sur le maire de Lyon

Les Dalton signent leur retour en lançant une bombe à eau sur le maire de Lyon

Un ballon de baudruche rempli d’eau a été lancé par un homme sur le maire de Lyon, Grégory Doucet, et Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de la... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T18:12+0100

2022-02-04T18:12+0100

2022-02-04T18:12+0100

lyon

maire

ballon

france

eau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103939/73/1039397323_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_78dcf8b8dc639ef9322511fd37b842c9.jpg

"C’était les Dalton ", comme aimait le chanter Joe Dassin. Le maire du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, et le maire de la ville, Grégory Doucet, effectuaient une visite de terrain dans le quartier du Grand Trou, situé dans le 8e arrondissement, pour y rencontrer des commerçants et des habitants. C’est alors qu’un ballon de baudruche rempli d’eau a douché M.Berzane.Les services de la mairie ont affirmé auprès de BFM Lyon que M.Doucet n’avait pas été touché par la bombe. Les Dalton ont revendiqué le geste sur Instagram, mais n’ont pas filmé l’agression à cause d’une maladresse du caméraman, rapporte Lyon Mag.Le maire de Lyon a apporté son soutien à Olivier Berzane et rappelé que ces tentatives d’intimidation d’élus n’avaient de place ni à Lyon ni ailleurs.Le retour des DaltonLe groupe de rap lyonnais a annoncé, mardi 1er février dans une story Instagram, la reprise prochaine de ses actions, rapporte Actu Lyon.Les Daltons, qui protestent contre l’incarcération de leur leader Mehdi Fiad (connu sous le nom de Many-GT) à la prison de Corbas, avaient décidé d’adopter une nouvelle approche. Le 18 décembre 2021, ils avaient participé au "Casse du sourire", un événement caritatif au profit d’un hôpital qui prend en charge des enfants gravement brûlés. Le groupe a offert 1.000€ à l’organisateur de la soirée.Les Dalton ont mis un terme à leurs rodéos sauvages dans le centre-ville de Lyon et émis deux conditions. Ils réclamaient la libération de leur chef emprisonné en août pour neuf mois et un duo avec la chanteuse belge Angèle.Le 24 novembre, ils avaient accueilli les équipes de CNews présentes à Lyon pour une émission avec Jordan Bardella au mortier d’artifice.Gérard Collomb pourchassé en 2013Ce n’est pas la première fois qu’un maire lyonnais subit des attaques. En juin 2013, Gérard Collomb avait été invectivé et poursuivi par des militants antifascistes en marge d’une manifestation organisée après la mort de Clément Méric.L’édile, qui sortait à pied de l’hôtel de ville accompagné de son épouse, n’était pas escorté par des gardes du corps. Une quinzaine de militants d’ultra-gauche, selon Lyon Mag, avait reconnu le maire et l’avait traité de fasciste avant de courir vers lui. M.Collomb avait été rapidement exfiltré par les forces de l’ordre qui se trouvaient en nombre afin de sécuriser les lieux après le rassemblement.

lyon

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

lyon, maire, ballon, france, eau