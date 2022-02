https://fr.sputniknews.com/20220204/lue-impose-des-sanctions-a-plusieurs-dirigeants-maliens-1054992426.html

L'UE instaure des sanctions à l'encontre de plusieurs dirigeants maliens

L'UE instaure des sanctions à l'encontre de plusieurs dirigeants maliens

L'Union européenne a annoncé avoir instauré des sanctions à l'encontre du Premier ministre de transition malien, ainsi que de plusieurs responsables du coup... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T20:12+0100

2022-02-04T20:12+0100

2022-02-04T20:29+0100

union européenne (ue)

mali

sanctions

conseil européen

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052059086_0:203:2729:1738_1920x0_80_0_0_5af821751fbf64c938d8058764583973.jpg

L'UE a adopté des mesures contre cinq dirigeants maliens, les accusant d'actes "qui portent atteinte à l'achèvement de la transition politique du pays", a annoncé ce vendredi 4 février le Conseil européen.Les sanctions frappent ainsi Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre de transition malien, Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation depuis juin 2021, Malick Diaw et Ismaël Wagué, considérés comme des instigateurs du coup d'État d'août 2020 et Adama Ben Diarra, membre du Conseil national de transition, précise un autre document de l'UE.Situation au MaliLe Mali a connu deux coups d'État militaires en deux ans, en août 2020 et en mai 2021. Le Conseil militaire, dirigé par le vice-Président Assimi Goïta, a pris le contrôle du pays et a annoncé la prochaine tenue d'élections présidentielle et parlementaires.En novembre 2021, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que les élections générales, qui devaient mettre fin à la période de transition, devraient être reportées de février 2022 à 2025 en raison de la situation sécuritaire volatile.

mali

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

union européenne (ue), mali, sanctions, conseil européen, afrique