Macron chute fortement dans le dernier sondage sur la présidentielle

Macron chute fortement dans le dernier sondage sur la présidentielle

Emmanuel Macron a chuté de six points dans un sondage Ifop sur les prédictions de victoire des Français. Il reste toutefois le candidat le plus crédible sur... 04.02.2022, Sputnik France

Toujours donné autour de 25% des intentions de vote depuis des mois, Emmanuel Macron baisse largement dans un baromètre depuis quelques semaines, celui des pronostics de victoire. En effet, le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié le 4 février indique un recul de six points en une semaine, de 27 à 21%, alors que 35% des Français le voyaient se succéder à lui-même le 14 janvier.Si la chute est conséquente, le chef de l’État est toujours bien devant ses concurrents. Seulement 14% des Français voient Marine Le Pen l’emporter, 11% estiment qu’Éric Zemmour accèdera à l’Élysée et 10% Valérie Pécresse.À gauche, le pessimisme est encore plus prononcé, puisque 8% des électeurs prédisent une victoire de Jean-Luc Mélenchon, lequel suscite deux fois plus d’espoir que les candidatures de Yannick Jadot et Christiane Taubira (4%), tandis qu’Anne Hidalgo n’est donnée qu’à 1% de chances de victoire. À noter que 9% des personnes interrogées ont indiqué qu’aucun des candidats proposés n’allait l’emporter.Crédibilité et thèmes de campagneLe sondage a également évalué l’avis des Français sur chaque candidat selon huit thèmes proposés. Emmanuel Macron domine les autres sur le salaire et le pouvoir d’achat, la maîtrise du niveau des impôts, la santé, l’éducation et la lutte contre le terrorisme. Éric Zemmour apparait quant à lui le plus crédible sur la lutte contre l’insécurité, la délinquance et l’immigration clandestine, juste devant Marine Le Pen. Yannick Jadot tire son épingle du jeu sur la protection de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique, à au moins 10 points de tous les autres.L’étude a été réalisée en ligne du 1er au 3 février sur un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 ans et plus. La marge d’erreur est évaluée à entre 1,4 et 3,1 points.CandidatureD’après le premier décompte publié le 2 février par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a déjà récolté les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature, alors qu’il n’a encore officiellement rien annoncé. La nouvelle ne devrait pas tomber dans l’immédiat, puisque le chef de l’État s’est impliqué davantage dans la crise géopolitique autour de l’Ukraine, matérialisée par une escalade des tensions entre la Russie et les pays de l’Otan.Il rendra visite à son homologue russe lundi 7 février à Moscou, puis rencontrera le Président ukrainien le lendemain à Kiev. "J’ai d’abord l’obsession que la phase aiguë de l’épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous", a-t-il confié à La Voix du Nord le 1er février. Il ne souhaite en tout cas pas participer aux débats du premier tour avec les autres prétendants à l’Élysée, au grand dam de ces derniers.

