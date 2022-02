https://fr.sputniknews.com/20220204/philippe-moati-il-est-trop-tard-pour-affronter-amazon-frontalement--1054986769.html

Philippe Moati: "Il est trop tard pour affronter Amazon frontalement"

Philippe Moati: "Il est trop tard pour affronter Amazon frontalement"

Bénéfices sur bénéfices, Amazon étend son emprise sur le marché de la consommation. Au point pour tout adversaire de ne plus pouvoir enrayer cette dynamique?.. 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T17:18+0100

2022-02-04T17:18+0100

2022-02-04T17:18+0100

amazon

gafa (google, apple, facebook et amazon)

numérique

concurrence

monopole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1045686272_0:190:3127:1949_1920x0_80_0_0_9b7d0d87d5666c34bb511f2fb6bc740e.jpg

Ce jeudi 3 février, Amazon publiait ses derniers résultats. Le géant américain a doublé son bénéfice net pour cette fin d’année, à 14,3 milliards de dollars. Jour après jour, l’entreprise américaine poursuit sa mainmise sur le marché mondial de la consommation. Au point de bientôt lui dicter sa loi et de contrecarrer l’émergence de concurrents sérieux. Pour notre invité, "globalement, il est trop tard, en France et aux États-Unis, pour affronter Amazon frontalement" et "créer une plateforme généraliste qui couvre à peu près le même périmètre".Son modèle économique, celui de la plateforme numérique, ajoutée à une série d’innovations réussies, a permis à la firme de Seattle de s’ériger aujourd’hui en quasi-monopole. L’abondance des produits, le recueil optimisé des données, le système de notations et de commentaires ou encore l’intégration toujours plus poussée de nouveaux services… Autant de sources de rendements croissants grâce auxquels "une fois qu’on a enclenché le mécanisme, la croissance se nourrit d’elle-même", et "le succès appelle le succès", résume l’essayiste.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

amazon, gafa (google, apple, facebook et amazon), numérique, concurrence, monopole