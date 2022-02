https://fr.sputniknews.com/20220204/quelles-sont-les-modeles-de-voitures-les-plus-volees-en-2021-1054982626.html

Quelles sont les modèles de voitures les plus volées en 2021?

Quelles sont les modèles de voitures les plus volées en 2021?

Comme chaque année, le magazine Auto Plus a publié sa liste des véhicules les plus volés en France à l'aide des données fournies par les assureurs. 04.02.2022

Les voleurs ont, eux aussi, leurs voitures favorites. Neuf assureurs ont accepté de transmettre les volumes d’automobiles assurées comme de celles volées afin de permettre à Auto Plus d’établir un classement des 50 voitures les plus volées, sur un panel de 265 véhicules.Le magazine a exclu de son étude les modèles comptant moins de 3.000 exemplaires assurés en France, car trop rares sur le marché. Ainsi, l’hebdomadaire a pu s’appuyer sur un parc automobile de 16 millions de véhicules.Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 122.700 faits ont été constatés, soit une légère hausse par rapport à l’année 2020 et ses 117.700 vols de voitures et de deux-roues. Ces chiffres sont une bonne surprise puisque l’année précédente avait été marquée par des restrictions de déplacements liés au contexte sanitaire.En 2019, 137.000 larcins avaient été enregistrés. Un bilan encore bien supérieur par rapport à celui de 2021.La Toyota Prius prend la tête du classementLes voleurs aiment les voitures hybrides. La Toyota Prius crée la surprise en détrônant, avec un taux de 227 exemplaires pour 10.000 assurés, la Citroën DS Crossback, qui était le véhicule le plus volé en France en 2020. Auto Plus affirme que les voleurs sont attirés par son pot catalytique qui contient des métaux rares comme le platine, le palladium et le rhodium dont le cours sur les marchés est très élevé.Le modèle de la marque aux chevrons se classe en 2021 à la seconde place. Dans son étude, le magazine explicite qu’il est possible de dérober la Citroën facilement en seulement 90 secondes. L’autre raison de sa popularité auprès des malfrats est son étiquette de véhicule destiné aux bons pères de famille qui peut servir pour transporter incognito de la drogue, affirme la revue.Pour compléter le podium, on trouve la Renault Mégane RS qui descend d’une place par rapport à l’année 2020. La sportive de la marque au losange est très prisée des malfaiteurs pour des casses, des cambriolages ou encore des rodéos sauvages. Enfin, ils profitent de sa plus grande faiblesse: son système d’ouverture à carte libre -qui permet d’ouvrir, de fermer les portes et de démarrer le moteur- est mal sécurisée et facilement reprogrammable pour des malfrats connectés, énonce le périodique.Des voleurs 2.0L’image du traditionnel voleur brisant la vitre ou crochetant la serrure disparaît petit à petit. Auto Plus affirme que 8 vols sur 10 ont recours aux nouvelles technologies pour s’emparer d’une voiture. Cette technique, appelée "vol à la souris", implique l’utilisation de technologies dont l’acquisition peut se faire par tout le monde.Des Air Tag destinés aux possesseurs d’Iphone qui permettent de localiser leurs affaires sont dissimulés par les criminels dans la trappe à carburant où dans le pare-boue de la voiture. Ainsi, les voleurs peuvent localiser en temps réel le véhicule pour le dérober au moment opportun.Enfin, des drones peuvent être utilisés pour des repérages avant de subtiliser la voiture. Auto Plus rapporte qu’en décembre 2021, 24 voitures allemandes ont été volées en utilisant ce mode opératoire.

