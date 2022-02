https://fr.sputniknews.com/20220204/sans-lui-le-rn-detourne-le-site-en-soutien-a-la-reelection-de-macron-avec-une-plateforme-adverse-1054981540.html

"Sans lui": le RN détourne le site en soutien à la réélection de Macron avec une plateforme adverse

L’équipe de Marine Le Pen a créé un site baptisé "Sans lui" qui ressemble beaucoup à "Avec vous", celui mis au point en soutien à Emmanuel Macron, qui n’a pas... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T14:11+0100

présidentielle 2022

emmanuel macron

marine le pen

élection présidentielle

valérie pécresse

rassemblement national (rn)

la république en marche! (lrem)

Le site "Avec vous" lancé par La République en marche (LREM) pour soutenir Emmanuel Macron, qui ne s’est pas encore porté candidat à la présidentielle, a été détourné par l’équipe de campagne de Marine Le Pen.Intitulé "Sans lui", ce nouveau site semble reprendre le même modèle de construction de ce dernier et utiliser des visuels semblables. Il est basé sur la dénonciation des problèmes touchant plusieurs couches de la société, exacerbés lors du quinquennat de Macron, et les solutions proposées par Mme Le Pen.S’y trouvent ainsi soignants, forces de l’ordre, femmes, étudiants, agriculteurs, Gilets jaunes, enseignants, retraités, propriétaires et urbains. Au-dessus de chaque article, le site propose de partager les visuels résumant la situation "avec lui" et l’éventuel futur "avec Marine".Par ailleurs, le site de campagne de la candidate du RN fonctionne toujours en parallèle et affiche le lien vers ce nouveau dispositif.Ses chances dans la course à la présidentielleDans les derniers sondages d’intentions de vote, Marine Le Pen vacille entre la deuxième et la troisième place, en concurrence étroite avec Valérie Pécresse, devancées toutes les deux par Emmanuel Macron. Selon un nouveau sondage d’OpinionWay pour CNews, elle est créditée de 18%, suivie par la candidate des Républicains (17%).La cote de la candidate du RN affiche un niveau inédit dans le nouveau baromètre d’Elabe pour les Échos et Radio classique, effectué entre le 31 janvier et le 2 février, qui évalue la popularité des principales personnalités politiques françaises.Un Français sur trois (33%) dit avoir de la candidate du Rassemblement national une "image positive", ce qui représente une hausse de sept points en un trimestre. Elle partage le même score avec Valérie Pécresse et se pose derrière Édouard Philippe (46%) et Roselyne Bachelot (36%).Entre-temps, les rangs du RN ont récemment connu les départs de Gilbert Collard et Jérôme Rivière qui ont opté pour la campagne d’Éric Zemmour. Enfin, Marine Le Pen peine à obtenir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour participer à l’élection, n’en ayant que 35 pour l’instant. À deux mois de la présidentielle, elle traîne ainsi largement derrière Mme Pécresse (324), Anne Hidalgo (266) et Éric Zemmour (58). Quant à Emmanuel Macron, pas encore candidat, il possède déjà 529 parrainages.La candidate du RN, qui participe pour la troisième fois aux élections, fait preuve de détermination pour vaincre: "Je souhaite gagner celle-ci", a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Figaro. En cas d’échec, cette élection peut devenir la dernière pour elle. Cependant, elle a assuré rester dans la politique, même si elle ne sait pas "encore sous quelle forme".

