Suède: Northvolt et Volvo Cars vont ouvrir une nouvelle "giga-usine" de batteries électriques

Le groupe suédois de batteries électriques Northvolt et le constructeur automobile Volvo Cars ont annoncé, vendredi, l'ouverture d'une nouvelle usine de... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T15:23+0100

2022-02-04T15:23+0100

2022-02-04T15:23+0100

suède

usine

volvo

batterie

Cette nouvelle "giga-usine" --la deuxième de Northvolt-- sera basée à Göteborg (sud-ouest) et s'ajoutera à un centre de Recherche et développement, "dans le cadre d'un investissement d'environ 30 milliards de couronnes suédoises (près de 3 milliards d'euros)", ont expliqué les deux groupes dans un communiqué conjoint.L'usine aura une capacité de production annuelle potentielle de cellules allant jusqu'à 50 gigawattheures (GWh), permettant ainsi de fournir des batteries pour environ un demi-million de voitures par an, assurent les entreprises.Le site doit créer à terme jusqu'à 3.000 emplois. Sa construction commencera en 2023 et "produira des cellules de batterie de pointe, spécialement développées pour être utilisées dans la prochaine génération de voitures purement électriques Volvo et Polestar", détaillent Volvo et Northvolt.

