Trudeau écarte le recours à l'armée pour mettre fin à la contestation contre les mesures sanitaires

Pour le Premier ministre canadien, la prudence reste de vigueur quand des citoyens canadiens sont impliqués. "Il faut être très, très prudent avant de déployer l'armée quand des citoyens canadiens sont impliqués", a-t-il dit.Depuis samedi, la capitale canadienne est le théâtre d'un mouvement de protestation, d'abord initié par des camionneurs s'opposant à l'obligation vaccinale pour traverser la frontière terrestre entre le Canada et les Etats-Unis, alors que 15.000 personnes sont venues défiler devant le parlement fédéral et les bureaux de M. Trudeau.Six jours plus tard, quelques dizaines de camions étaient toujours sur place, continuant à faire résonner leurs klaxons et empêchant la circulation au cœur de la capitale fédérale.Mercredi, la police d'Ottawa avait laissé entendre qu'un appel à l'armée serait peut-être nécessaire pour y mettre fin.

