Un cambrioleur donne 200 dollars aux propriétaires de la maison où il est entré par effraction

En rentrant chez eux le 30 janvier, un couple du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, a trouvé un cambrioleur dans sa maison, armé d’un fusil d’assaut, annonce le Guardian. Pourtant, celui-ci n’a pas tenté de menacer les propriétaires. Il a semblé embarrassé par cette rencontre, d’après le journal.Sans emporter de bijoux ou quoi que ce soit d’autre, le monte-en-l’air a au contraire laissé 200 dollars pour la fenêtre qu'il avait cassée pour entrer, a témoigné le couple étonné.L'homme avait dormi, pris un bain, dîné et bu quelques bières dans la maison sise dans la banlieue de Santa Fe, avant que les propriétaires ne reviennent et ne le découvrent, selon un rapport de police du bureau du shérif du comté de Santa Fe, cité par le média local Albuquerque Journal.Le couple a déclaré aux autorités que l'individu était "extrêmement embarrassé et s'excusait de la situation", relate The Guardian. Il a quitté les lieux avec son sac de voyage et son arme, en descendant un fossé. Le montant de ses larcins s'élèverait à 15 dollars. Les adjoints du chérif se sont rendus au domicile et ont fouillé les alentours mais n'ont trouvé personne.L’histoire du cambrioleurAu lieu de prendre la fuite tout de suite, le cambrioleur a raconté son histoire au couple, expliquant que sa famille avait été tuée dans l’est du Texas et que lui était pourchassé.Il a dit que sa voiture était tombée en panne à environ 160 km à l'extérieur de Santa Fe, précise le Guardian.Le suspect interpelléLe lendemain, lundi 31 janvier, ce voleur a été arrêté dans la même zone.Les adjoints du bureau du shérif de Santa Fe patrouillaient les routes de Rodeo et de Galisteo lorsqu'ils ont trouvé une personne correspondant à la description du suspect impliqué dans l’intrusion au domicile susmentionné, détaille l’Albuquerque Journal. L’homme a avoué aux détectives le cambriolage de la maison où il avait été surpris, précise l’édition.Teral Christesson, âgé de 34 ans, a été placé dans le centre de détention pour adultes du comté de Santa Fe pour cambriolage aggravé, dommages criminels à la propriété et vol.

