https://fr.sputniknews.com/20220204/victime-dune-insomnie-il-gagne-800000-euros-lors-dune-partie-de-poker-en-quelques-minutes-1054974389.html

Victime d’une insomnie, il gagne 800.000 euros lors d’une partie de poker en quelques minutes

Victime d’une insomnie, il gagne 800.000 euros lors d’une partie de poker en quelques minutes

Victime d’une insomnie, un Doubien a eu la chance d’empocher un pactole de 800.000 euros en seulement moins de dix minutes. Il est ainsi le premier gagnant de... 04.02.2022, Sputnik France

2022-02-04T07:55+0100

2022-02-04T07:55+0100

2022-02-04T07:55+0100

jackpot

poker

vainqueur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104404/63/1044046314_0:195:1920:1275_1920x0_80_0_0_434bf6dfb2c1ad594d0fbdda3326c18b.jpg

Un bon début d’année pour ce chanceux habitant du Doubs. L’homme a gagné pas moins de 800.000 euros en misant seulement 100 euros lors d’une partie de poker en ligne dans la nuit du 29 au 30 janvier, relate le 1er février L’Est républicain.Restant anonyme, il a remporté la somme sur la plateforme Winamax.Une première en 2022Selon Alexandre Barthélémy, de l’agence de communication July29 Sports Management, cité par le quotidien, ce Doubien de Besançon est devenu «le premier joueur de l’année à décrocher un jackpot à six chiffres sur un tournoi Expresso, tournoi le plus populaire sur la plateforme».La partie était rapide, car c’est le principe de ces tournois nommés Expresso qui se jouent à trois concurrents.Une insomnie en causeD’après France 3, ce soir-là le vainqueur, dont le surnom est Caliente25, a été frappé d’insomnie et c’est en attendant que le sommeil revienne qu’il a décidé de se connecter pas plus de dix minutes sur la plateforme. Il a alors empoché le pactole tout au plus en «6 à 7 minutes». Une chance expéditive.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

jackpot, poker, vainqueur