Après des tensions avec Macron, Édouard Philippe lui réaffirme son soutien

Après des tensions avec Macron, Édouard Philippe lui réaffirme son soutien

Édouard Philippe a réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron lors d’une réunion avec son parti politique Horizons, selon BFM TV. En tant que maire, il lui a déjà... 05.02.2022, Sputnik France

Il l’avait déjà dit en septembre et l’a redit le 4 février: Édouard Philippe soutient Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle. L’ancien Premier ministre s’exprimait devant le comité de son parti Horizons créé il y a quelques mois en vue de faire peser l’aile droite de la majorité en avril prochain.S’il concède que le chef de l’État n’est pas encore candidat à sa réélection car "pour l’instant il gère autre chose", il estime qu’il "n’y a pas un suspense considérable sur le fait qu’il sera candidat". "Pour moi, ce sera mon choix", a-t-il insisté.Le maire du Havre lui a d’ailleurs déjà offert sa voix, comme l’indique le relevé des parrainages du Conseil constitutionnel publié le 3 février. Emmanuel Macron est également le seul à avoir déjà obtenu les 500 parrainages d’élus nécessaires pour valider sa candidature.TensionsUn incident politique a pourtant entaché la relation entre les deux hommes il y a à peine quelques semaines, lorsque la fusion entre Agir et Horizons souhaitée par M. Philippe a été empêchée par le Président en personne. "Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas aller à l’Assemblée. Je ne demande rien. Mais je n’ai pas envie qu’on m’emmerde, puisque c’est un terme à la mode", avait-il réagi le 16 janvier dans Opinion, affirmant ne pas comprendre la stratégie de M. Macron de "se départir de son flanc droit face à la candidature de Valérie Pécresse".Édouard Philippe et ses soutiens d’Horizons ont alors boycotté la réunion d’Ensemble citoyens, sorte de "maison commune" entre les différentes formations politiques qui soutiennent la réélection du Président. Quelques jours plus tard, le 19 janvier, il a réuni son bureau politique et a annoncé que l’incident était clos.D’après Le Monde, le chef de l’État ne souhaite pas voir Édouard Philippe au sein d’un parti fort lors des prochaines négociations pour la répartition aux législatives, lequel pourrait ensuite se renforcer à l’Assemblée durant le second quinquennat potentiel en vue d’une candidature en 2027. Par ailleurs, il reste la personnalité politique préférée des Français. Le 25 janvier, le baromètre Odoxa-Mascaret pour LCP, Public Sénat et la presse régionale lui donnait une cote de popularité de 64%, contre seulement 33% pour le Président.

