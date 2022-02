https://fr.sputniknews.com/20220205/coree-du-nord-pekin-dit-a-washington-etre-flexible-pour-obtenir-une-avancee-1054996421.html

Corée du Nord: Pékin dit à Washington être flexible pour obtenir une avancée

La clé pour résoudre la question des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord se trouve dans les mains des États-Unis, a déclaré le 4 février... 05.02.2022, Sputnik France

L'ambassadeur de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a estimé qu'il fallait que les États-Unis "se présentent avec des approches, politiques et actions plus attractives, pratiques et flexibles". S'exprimant devant les journalistes, il a ajouté que "la clé pour résoudre cette question se trouve déjà dans les mains des États-Unis".L'émissaire de Pékin a fait cette déclaration en amont d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'Onu demandée par Washington afin de discuter du test effectué par Pyongyang d'un missile balistique de portée intermédiaire dimanche dernier.À l'issue de la réunion, l'ambassadrice des États-Unis à l'Onu a déclaré à la presse qu'il fallait "maintenir la pression".Linda Thomas-Greenfield a lu aussi un communiqué conjoint de 8 des 15 pays membres du Conseil de sécurité condamnant le dernier tir de missile nord-coréen et prévenant qu'un silence prolongé du Conseil aurait pour effet d'encourager Pyongyang.Il s'agit d'une "escalade importante" qui a pour but "de déstabiliser davantage la région", ont dit ces huit pays - États-Unis, France, Grande-Bretagne Albanie, Brésil, Irlande, Norvège et Emirats arabes unis - à propos de l'essai nord-coréen.

corée du nord, états-unis, chine