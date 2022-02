Darmanin acte la naissance du Forum de l'islam de France

https://fr.sputniknews.com/20220205/darmanin-acte-la-naissance-du-forum-de-lislam-de-france-1055007101.html

05.02.2022

Gérald Darmanin, qui s'était rendu le 4 février à la mosquée de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, a participé ce samedi 5 février à la première réunion du Forum de l'islam de France (Forif) au Conseil économique social et environnemental à Paris.La réunion s'est tenue en présence de dizaines de volontaires -dirigeants de mosquées, imams, membres de la société civile et responsables associatifs- venus de tout le pays.Le nouveau Forum succède au Conseil français du culte musulman (CFCM), créé en 2003 et miné par des luttes intestines et des accusations d'ingérence de pays étrangers.Structurer les instances nationales de l'islamLancé à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril, le Forum de l'islam de France répond à une demande du Président Emmanuel Macron visant à structurer les instances nationales de l'islam, deuxième religion du pays avec quelque six millions de fidèles.La nouvelle instance doit se pencher sur des questions telles que la formation des imams, des aumôniers, l'application de la loi contre le séparatisme et la protection des quelque 2.630 lieux de culte musulmans du pays."Les musulmans en France n'appartiennent à personne, à aucune autre communauté que la communauté nationale et aucun pays n'a de droits sur eux." Charte des principes de l'islam en FranceEn décembre dernier, les fédérations turques du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) et du Millî Görüs, ainsi que le mouvement Foi et Pratique, proche des prédicateurs rigoristes du Tabligh, avaient annoncé leur décision de signer la "Charte des principes de l'islam de France", un texte voulu par le gouvernement et qu'elles avaient qualifié de "compromis perfectible".Elles avaient ainsi réagi aux propos tenus le 13 décembre par Gérald Darmanin sur la "mort" du CFCM.

