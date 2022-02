https://fr.sputniknews.com/20220205/des-gilets-jaunes-et-anti-pass-arpentent-de-nouveau-les-rues-parisiennes---video-1054999767.html

Des Gilets jaunes et anti-pass arpentent de nouveau les rues parisiennes - vidéo

Des Gilets jaunes et anti-pass arpentent de nouveau les rues parisiennes - vidéo

À une semaine de l’arrivée prévue du "convoi de la liberté", les Gilets jaunes et les opposants au pass vaccinal descendent ce 5 février dans les rues. Suivez... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T14:41+0100

2022-02-05T14:41+0100

2022-02-05T14:52+0100

gilets jaunes

mouvement anti-pass

canada

paris

florian philippot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1055001367_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_c8c2d068553cbfa90b7798cae7f3b88d.jpg

Ce 5 février, plusieurs cortèges s’élancent dans la capitale pour un nouveau samedi de manifestation, malgré une légère diminution du nombre de participants dans tout le pays depuis plusieurs semaines.Les Gilets jaunes ont prévu trois rassemblements. Un correspondant de Sputnik est sur place pour vous faire suivre le cortège avec à sa tête Jérôme Rodriguez, lequel partira de la place Cambronne à 14h00 pour aller vers la place de la Nation.Le collectif "Citoyens et gilets jaunes" se réunit place Victor et Hélène Bach et partira à 14h30, en direction du faubourg Saint-Antoine.Un rassemblement statique est organisé place de la République à 10h30 pour "une constituante" et une "convergence des manifestations Gilets jaunes".Enfin, Florian Philippot rassemblera ses militants de la place de l’Alma jusqu’à la place Pierre Laroque, à côté du ministère de la Santé.Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur a compté quelque 30.000 manifestants sur toute la France, dont 5.300 à Paris, au sein de 162 rassemblements. Le 22 janvier, 38.000 avaient manifesté, incluant 5.200 personnes dans la capitale.Cela se déroule dans l’attente du "convoi de la liberté", un mouvement canadien anti-pass sanitaire qui commence à se répandre en Europe. De nombreux appels sont relayés sur les réseaux sociaux pour partir de toutes les villes françaises et rejoindre la capitale afin de la "paralyser" le week-end du 12-13 février.

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

gilets jaunes, mouvement anti-pass, canada, paris, florian philippot