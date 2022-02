https://fr.sputniknews.com/20220205/france-saisie-de-pres-dune-tonne-de-cocaine-en-provenance-du-bresil-et-du-chili-1055001733.html

France: saisie de près d'une tonne de cocaïne en provenance du Brésil et du Chili

France: saisie de près d'une tonne de cocaïne en provenance du Brésil et du Chili

Les douaniers du port du Havre, dans le nord-ouest de la France, ont intercepté en trois jours près d’une tonne de cocaïne dissimulée dans des conteneurs en... 05.02.2022, Sputnik France

La valeur de la marchandise est estimée à plus de 68 millions d’euros sur le marché illicite de revente de stupéfiants, ont précisé les mêmes sources.Selon les Douanes du Havre, le 29 janvier dernier, les douaniers de la brigade de surveillance extérieure des navires ont procédé au contrôle d’un chargement de plaques d’ardoises en provenance du Brésil. Au fond du conteneur, ils ont repéré des plaques empilées et une palette dont le cerclage est coupé: 100 pains de cocaïne en ont été extraits pour un poids total de 109 kg.Deux jours plus tard, la même brigade a procédé au contrôle de 7 conteneurs déchargés d’un navire en provenance de Saint Martin/Guadeloupe, pour découvrir parmi des pneus usagés, 263 pains de cocaïne pour un poids total de 291 kg.Le lendemain, sur l’A 29, le contrôle d’un ensemble routier transportant un conteneur en provenance du Brésil amène à la saisie, à l’intérieur de 29 sacs de levure de bière, de 575 kg de cocaïne.Vendredi dernier, 514 kg de cocaïne ont été saisis dans le port de Marseille, par les douanes françaises sur un navire en provenance du Chili. Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée sur cette plateforme portuaire, la dernière d'envergure datant de 2012 avec 291 kg. Sa valeur est estimée à près de 36 millions d’euros sur le marché illicite de revente de stupéfiants.Ces saisies en cascade confirment la vigueur des trafics de cocaïne sur les plateformes portuaires, soulignent les autorités françaises.En 2021, la douane française a saisi 18 tonnes de cocaïne sur le territoire national, soit +106% par rapport à 2020.

