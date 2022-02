https://fr.sputniknews.com/20220205/la-manifestation-anti-zemmour-a-lille-degenere---video-1055005461.html

La manifestation anti-Zemmour à Lille dégénère - vidéo

La manifestation anti-Zemmour à Lille dégénère - vidéo

La maire Martine Aubry et plusieurs associations avaient appelé à manifester contre la venue d’Éric Zemmour à Lille. Mais des échauffourées ont éclaté entre... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T17:28+0100

2022-02-05T17:28+0100

2022-02-05T17:35+0100

lille

france

eric zemmour

présidentielle française 2022

martine aubry

manifestation

antifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1052259197_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_0d976cc8495112b91c7c4109abfd718a.jpg

Déjà chahuté par des manifestations dans plusieurs villes de France, Éric Zemmour a encore mis le feu aux débats en annonçant sa venue à Lille, pour y donner un meeting ce 5 février. Un déplacement qui n’a pas ravi certaines organisations, comme SOS Racisme, qui avaient appelé à la mobilisation.Mais dans les rues, la situation s’est vite tendue entre les protestataires et les forces de l’ordre, à quelques pas du Grand Palais où le candidat doit s’exprimer.En marge des protestations, des militants antifas, brandissant des drapeaux floqués du symbole anarchiste, ont notamment envoyé des mortiers d’artifices sur les policiers.Les forces de l’ordre ont répliqué en tirant des gaz lacrymogènes, puis en saisissant quelques banderoles. Plusieurs interpellations ont eu lieu.Plus tôt dans la matinée, quelque 300 manifestants s’étaient réunis dans le centre-ville pour dire "Non au racisme, non à l’extrême droite". Ils ont reçu la visite de l’édile Martine Aubry (PS), qui a pris la parole en accusant Éric Zemmour de tenir des "discours racistes et antisémites".La maire avait déjà pris position contre la venue du candidat dans sa ville, déclarant que ses positions allaient "à l’encontre de l’ADN de Lille et même du Nord", dans un récent entretien à Médiacités.Près de 8.000 personnes attenduesCes manifestations ne semblent pas avoir perturbé les partisans d’Éric Zemmour, qui se sont massés devant le Grand Palais avant son arrivée. Près de 8.000 personnes sont attendues pour ce meeting, le second depuis que l’ex-éditorialiste de CNews s’est déclaré candidat à la présidentielle.Gilbert Collard, qui a quitté les rangs du RN pour rejoindre Éric Zemmour il y a quelques jours, était notamment présent.Ces derniers mois, plusieurs déplacements d’Éric Zemmour ont été marqués par la présence de comités d’accueil plus ou moins hostiles. À Nantes, des militants antifas s’étaient déjà rassemblés près du Zénith, où l’essayiste devait présenter son dernier livre, en octobre. Les protestataires avaient même fini par envahir l’autoroute.Rebelotte à Marseille en novembre, où le polémiste avaient dû écourter sa visite du quartier du Panier, sous les huées de plusieurs manifestants. Un cameraman qui suivait Éric Zemmour avait d’ailleurs été attaqué à coups de casque par des antifas, en marge de ce déplacement.Plus récemment, c’est à Villepinte, où Éric Zemmour a tenu son premier meeting de campagne, que des échauffourées ont eu lieu. En pleine salle, le candidat avait été agressé par un individu qui l’avait empoigné et légèrement blessé au poignet.Une bagarre s’était également déclenchée dans les travées, autour de militants de SOS Racisme s’étant introduits dans la salle.

lille

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

lille, france, eric zemmour, présidentielle française 2022, martine aubry, manifestation, antifa