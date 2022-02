https://fr.sputniknews.com/20220205/la-russie-envahit-lukraine-bloomberg-publie-accidentellement-un-article-pre-ecrit-1054997021.html

"La Russie envahit l'Ukraine": Bloomberg publie accidentellement un article pré-écrit

"La Russie envahit l’Ukraine": Bloomberg publie accidentellement un article pré-écrit

Bloomberg a annoncé sur son site que la Russie était en train d'envahir l'Ukraine, avant de se rétracter et de s'excuser. Alors que la France et l'Allemagne... 05.02.2022

garanties de sécurité

russie

crise en ukraine

bloomberg

erreurs

tensions

"En direct: la Russie envahit l’Ukraine", indiquait un titre de l’agence de presse Bloomberg publié le 4 février. L’article renvoyait vers un message d’erreur, mais est tout de même resté quelques minutes sur la page principale du site avant d’en être retiré. L’agence a expliqué qu’il s’agissait d’un problème de publication.Ainsi, sur fond de tensions entre l’Occident et la Russie, Bloomberg s’était préparé à l’éventualité d’une attaque au point de pré-écrire un article sur le sujet. Washington avertit depuis des mois sur une possible invasion russe de l’Ukraine en affirmant que de nombreuses troupes sont massées à la frontière. Depuis, les Américains envoient des armes et du matériel militaire à Kiev tout en déployant des soldats supplémentaires dans les pays d’Europe de l’Est, contribuant à l’escalade des tensions.Couverture médiatiqueMoscou, de son côté, nie toute intention d’agression et s’estime dans son bon droit en déplaçant ses troupes sur son propre territoire, affirmant que cela ne menace personne. Les déclarations occidentales sont allées jusqu’au point d’agacer Kiev, ne s’estimant pas elle-même en danger.Le 28 janvier, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a même accusé Washington et l’Otan de créer la "panique", notamment avec leur couverture médiatique du sujet. Cette semaine, le Pentagone a accusé Moscou d’avoir fabriqué une fausse vidéo mettant en scène une attaque de l’armée ukrainienne sur les russophones d’Ukraine, laquelle aurait ensuite servi de prétexte à une invasion. Lorsque le porte-parole du département d’État a été prié de montrer une preuve de cette affirmation par un journaliste d’Associated Press, il l’a renvoyé vers la transcription d’une réunion, affirmant que les informations des services de renseignement sont sûres. "Ce n’est pas une preuve", a souligné le journaliste, sans jamais obtenir d’assurance de l’existence de cette vidéo.L’UE intervientAlors que les discussions autour de l’Ukraine se sont tenues sans l’Europe jusqu’à maintenant, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se rendront à Moscou et Kiev afin de tenter de désamorcer les tensions. Le Président français se rendra dans la capitale russe lundi 7 février, puis le lendemain dans la capitale ukrainienne. Le chancelier allemand ira à Kiev puis Moscou les 14 et 15 février.Les deux dirigeants espèrent ainsi relancer les négociations du format "Normandie" afin de faire de nouveau appliquer les accords de Minsk. Toutefois, la Russie souhaite plutôt s’entretenir avec l’Otan sur la question, car elle veut l’arrêt de son expansion vers son territoire, ainsi qu’une garantie que l’Ukraine n’y adhère jamais.

russie

russie, crise en ukraine, bloomberg, erreurs, tensions