Les autorités de la RDC appellent la population à se faire vacciner contre le Covid

La vaccination contre la Covid-19 "cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. Nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre", a déclaré le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda, lors d'une conférence de presse.Lancée en avril 2021, la vaccination contre la Covid-19 n'a jusqu'à présent pas suscité d'engouement en RDC, où les rumeurs inondent les raisons sociaux.Dans le pays d'environ 90 millions d'habitants, seules "224.958 personnes se sont complètement vaccinées, soit 0,42%" de couverture vaccinale, a indiqué le ministre de la Santé.Actuellement, toutes les 26 provinces de la RDC sont touchées par la pandémie, mais seules 15 disposent des doses des différents vaccins, notamment le Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac, a expliqué M.Mbungani.La RDC dispose de plus de quatre millions de doses de vaccins dont les dates de péremption courent de mai 2021 à août 2023, a-t-il encore mis en avant."Nous avons suffisamment de doses de vaccins à Kinshasa [épicentre de la pandémie, ndlr] pour vacciner nos populations jusque dans les provinces", a assuré le ministre de la Santé.

