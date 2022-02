https://fr.sputniknews.com/20220205/les-etats-unis-depassent-les-900000-morts-dues-au-covid-19-1054996138.html

Les États-Unis dépassent les 900.000 morts dues au Covid-19

Les États-Unis dépassent les 900.000 morts dues au Covid-19

Alimenté en grande partie par le variant Omicron, le chiffre des 900.000 morts intervient moins de deux mois après que le pays a dépassé les 800.000 décès. 05.02.2022, Sputnik France

Le bilan de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis a franchi le 4 janvier le seuil des 900.000 décès, bien que le nombre quotidien de morts provoquées par le Covid-19 a commencé à diminuer, selon des données officielles collectées par Reuters.Il s'agit d'une hausse de plus de 100.000 décès liés à la crise sanitaire depuis le 12 décembre, alors que la propagation du variant Omicron du coronavirus a provoqué une flambée des contaminations et des hospitalisations.Si de premières données sur Omicron suggèrent qu'il est plus contagieux mais moins dangereux que d'autres variants, dont Delta, la résurgence des infections qu'il a provoquée a mis en difficulté de nombreux systèmes de santé aux États-Unis ces dernières semaines.

