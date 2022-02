Patrick Balkany serait incarcéré le 7 février

https://fr.sputniknews.com/20220205/patrick-balkany-serait-incarcere-le-7-fevrier-1054999903.html

Selon RTL, Patrick Balkany sera incarcéré le 7 février. Son médecin a cependant transmis à la procureure un certificat annonçant que l'état de santé de son... 05.02.2022, Sputnik France

Ce lundi 7 février, Patrick Balkany sera incarcéré, relate RTL.Pour l’heure, le sort de son épouse, Isabelle, n’est pas connu.Cependant, un médecin de l'ancien maire LR de Levallois-Perret a estimé auprès de BFM TV ce samedi 5 février que son état n’est pas «compatible» avec la prison.D’après ce professeur de chirurgie digestive de l’hôpital Cochnin, cité par le média, sa santé «reste très précaire et requiert un suivi médico-chirurgical gastro-entérologique, cardiologique et rhumatologique étroit et régulier peu compatible avec sa mise en détention».Cette information est contenue dans un certificat du médecin, datant du 20 janvier, qui a été transmis à la procureure, ainsi qu’à Éric Dupond-Moretti.Une tentative de suicideAprès que la Cour d'appel de Rouen a révoqué le placement sous bracelet judiciaire des époux Balkany, condamnés pour fraude fiscale et blanchiment, l’ex-maire a qualifié cette décision de «totalement injuste».Il a ensuite annoncé qu'il porterait plainte contre le juge et la procureure pour mise en danger de la vie d'autrui.Selon lui, sa femme, effrayée par l'idée d’aller en prison, aurait fait une tentative de suicide. Il a révélé à BFM TV qu’elle avait avalé une grande quantité de médicaments, mais que les pompiers l’avaient prise en charge et conduite à l’hôpital.D’après le média, le 4 février Isabelle Balkany était à l'isolement après avoir été testée positive au Covid-19.

