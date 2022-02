Présidentielle française: un maire permet aux habitants de décider quel candidat il parrainera

https://fr.sputniknews.com/20220205/presidentielle-francaise-un-maire-permet-aux-habitants-de-decider-quel-candidat-il-parrainera-1055004429.html

Un test grandeur nature se tenait dans la petite commune française de Pia. Les habitants ont été appelés aux urnes afin de désigner le candidat à l’élection présidentielle qui bénéficiera de la signature du maire. Jérôme Palmade, maire sans étiquette, a expliqué sa démarche auprès de France Bleu mardi 1er février.Interrogé sur le manque de courage dont il ferait preuve, selon certains habitants, il réplique en affirmant que ce processus a été mal expliqué. L’édile considère que le maire et le conseil municipal ne sont que des porte-parole.L’élu poursuit en déclarant que, dans son village, son équipe veut mettre en place une consultation citoyenne sur chaque point. Il explique que tous les six mois dans sa commune sont tirés au sort une centaine d’habitants qui participent ensuite au vote lors des prochains conseils municipaux.Les habitants ont choisiDepuis lundi 31 janvier, les 7.598 électeurs de la ville pouvaient se rendre en mairie afin de voter pour le candidat de leur choix. Pour que le vote soit valable, le maire a émis une condition. Il fallait que 500 personnes y participent.Finalement, ce sont 674 habitants qui ont donné leur avis, dont 12 bulletins blancs. Lors du dépouillement vendredi 4 février, deux candidats se sont démarqués: Éric Zemmour et Marine Le Pen.Le candidat du parti Reconquête! est arrivé en tête de la consultation avec 36,55% des voix devant Marine Le Pen, créditée de 28,70% des suffrages. Emmanuel Macron complète le podium avec 8,90%, rapporte L’Indépendant.Un scrutin similaire annulé dans le VarOlivier Hoffmann, maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole, dans le Var, avait souhaité inclure ses administrés dans son choix de parrainage des candidats. La préfecture du Var en a décidé autrement, considérant la consultation illégale.Le vote, qui devait se tenir les 29 janvier et 5 février, a été finalement annulé par M.Hoffmann. L’élu s’est défendu auprès de France 3 Régions en déclarant avoir été élu sans étiquette et ne pas vouloir dévoiler ses opinions politiques.Depuis une réforme en 2016, il est possible de savoir quel candidat un élu a choisi de soutenir. Contactée par la chaîne de télévision, la préfecture du Var déclare que le parrainage d’un candidat est un choix personnel et volontaire du maire qu’il ne peut pas déléguer.Face à cette décision, l’élu a fait valoir au média qu’il ne donnera son parrainage à aucun candidat de l’élection présidentielle.

