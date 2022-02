https://fr.sputniknews.com/20220205/toilettes-gate-des-cameras-decouvertes-dans-les-toilettes-de-lambassade-australienne-a-bangkok-1055000773.html

"Toilettes gate": des caméras découvertes dans les toilettes de l'ambassade australienne à Bangkok

"Toilettes gate": des caméras découvertes dans les toilettes de l'ambassade australienne à Bangkok

Des caméras cachées ont été retrouvées dans les toilettes de l’ambassade australienne en Thaïlande. Les employées craignent désormais pour leur vie privée... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T14:36+0100

2022-02-05T14:36+0100

2022-02-05T14:36+0100

international

thaïlande

australie

ambassade

caméra

caméra cachée

toilettes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044379968_0:72:1921:1152_1920x0_80_0_0_ee14bccd108cea97d122722579f2fdce.jpg

La diplomatie australienne vient d’être confrontée à un souci de sécurité, en Thaïlande. Un employé de l’ambassade à Bangkok est en effet soupçonné d’avoir installé des caméras dans les toilettes des femmes, rapporte le diffuseur australien ABC.C’est une carte SD découverte sur le sol des toilettes des femmes qui a mis la puce à l’oreille de la sécurité. Plusieurs mini-caméras positionnées dans les toilettes, mais aussi les douches réservées au beau sexe, ont finalement été mises au jour.L’individu interpellé est un ancien responsable des systèmes informatiques, recruté localement. Il possède la double nationalité et avait occupé d’autres postes au sein des institutions australiennes, ayant vécu et étudié sur l’île-continent. Il a pour l’heure été libéré sous caution après une nuit en garde à vue, mais risque jusqu’à 10 ans de prison.L’incident semble avoir laissé des traces du côté du personnel féminin, comme l’explique à ABC une employée gouvernementale.C’est en tout cas une bien mauvaise publicité pour l’ambassade australienne, qui avait déménagé ses locaux dans ce nouveau bâtiment en 2017.Failles de sécuritéMais au-delà des atteintes à la vie privée, les autorités australiennes s’inquiètent aussi de possibles failles de sécurité. Certains observateurs se demandent comment il a été possible d’introduire et d’installer des caméras dans l’enceinte du bâtiment, censé être hautement surveillé.Ce n’était pourtant pas la première fois que des caméras sont retrouvées à proximité de lieux sensibles. Un événement en tout point similaire s’était déjà déroulé à l’ambassade néo-zélandaise de Washington, en 2018. Des caméras espionnes avaient été découvertes, là encore dans des toilettes. L’attaché militaire Alfred Keating avait été reconnu coupable des faits et condamné à quatre mois et demi de détention à domicile.En 2016, la découverte d’une caméra dans un Starbucks où les membres du MI6 avaient leurs habitudes avait aussi mis les services secrets britanniques en éveil.

thaïlande

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

international, thaïlande, australie, ambassade, caméra, caméra cachée, toilettes