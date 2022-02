https://fr.sputniknews.com/20220205/un-passager-insolite-du-metro-de-moscou-1055001886.html

Un passager insolite du métro de Moscou

Un passager insolite du métro de Moscou

Un alpaga a pris le métro de Moscou, ce qui a surpris le reste des passagers. La vidéo a suscité de vives réactions sur Internet. 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T15:30+0100

2022-02-05T15:30+0100

2022-02-05T15:30+0100

multimédia

vidéoclub

alpaga

métro

moscou

russie

animaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1055001689_0:52:1921:1132_1920x0_80_0_0_5cb2e4b88270353b5e77555679cea6a6.jpg

Un passager inhabituel a été aperçu dans le métro de Moscou. Un alpaga a été filmé se promenant dans une rame et des stations, comme si de rien n’était.Une agent de sécurité a laissé passer l’animal avec sa propriétaire, une blogueuse et dresseuse, dans le métro, bien que les règles l'interdisent. Les règlements de transport précisent que l'animal doit être dans une cage spéciale.La vidéo a été postée par la propriétaire de l’alpaga vendredi 4 février et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.Le département des transports de Moscou n'est pas resté à l’écart et a commenté la situation. Le service de presse a averti qu'il est interdit de transporter de pareils animaux exotiques dans le métro, car ils peuvent se blesser ou faire du mal aux passagers, ce qui peut également perturber le fonctionnement du métro.

moscou

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimédia, vidéoclub, alpaga, métro, moscou, russie, animaux