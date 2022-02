https://fr.sputniknews.com/20220205/une-societe-russe-a-cree-des-vehicules-intelligents-qui-pourraient-etre-utilises-en-france-1054971610.html

Une société russe a créé des véhicules intelligents qui pourraient être utilisés en France

Une société russe a créé des véhicules intelligents qui pourraient être utilisés en France

Le système de contrôle autonome de machines agricoles basé sur l'intelligence artificielle Cognitive Agro Pilot, inventé par des Russes, intéresse déjà la... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T06:05+0100

2022-02-05T06:05+0100

2022-02-05T06:05+0100

véhicule

intelligence artificielle

agriculture

russie

france

belgique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054985619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7691b7a3a9d9da9bd3211c77aa8b608.jpg

L’entreprise russe Cognitive Pilot qui a utilisé l’intelligence artificielle (IA) afin d’aider les conducteurs de train -ce qui a déjà éveillé l’intérêt de l’Hexagone- développe également des systèmes automatisés pour d’autres types de véhicules. La Belgique et la France font désormais preuve de curiosité envers le contrôle autonome des machines agricoles, a raconté à Sputnik la directrice générale de la société, Olga Ouskova.L’interlocutrice de Sputnik a expliqué les avantages majeurs de l’invention des scientifiques et ingénieurs russes. Ce système permet à une moissonneuse-batteuse d'être commandée par un robot, qui va voir et comprendre la situation dans le champ, évaluer l'état des cultures. Ainsi, la récolte se fera au centimètre près, en ne laissant aucune zone sur pied, sans nécessité d'un nouveau passage, ce qui économise du carburant et d'autres ressources.Cognitive Pilot a reçu le prix European Entreprise Awards 2021 dans la catégorie Meilleure solution utilisant l'intelligence artificielle dans l'agriculture. La société britannique d'information et d'analyse AI Global Media Ltd a publié la liste des lauréats du prestigieux prix annuel, qui récompense les entreprises européennes de produits innovants ayant réussi à obtenir les meilleurs résultats sur les marchés les plus prometteurs et les plus dynamiques au cours de l'année. La coopération internationale prend de l’ampleurLe système à la base d’intelligence artificielle pour le transport agricole a éveillé l’intérêt non seulement en Russie mais aussi à l’étranger.Qui plus est, dans "deux exploitations en Belgique, notre système de commande autonome des machines Cognitive Agro Pilot a déjà été utilisé pour récolter le blé et le maïs en 2021".En France, Cognitive Agro Pilot sera testé durant l'été 2022 pour la récolte du blé, du maïs et du tournesol, a ajouté l’interlocutrice de Sputnik.D’autres véhicules intelligentsParmi les autres véhicules pour lesquels l’entreprise développe ce système figurent des tracteurs, des tramways et des voitures.En ce qui concerne les tramways, Cognitive Pilot coopère avec la Chine, "afin de créer un système de vision par ordinateur basé sur l'intelligence artificielle pour les tramways autonomes de Shanghaï". La société russe travaille avec FITSCO, l'un des plus grands opérateurs d'infrastructures ferroviaires chinois pour mettre en œuvre ce projet.Enfin, des voitures sont aussi envisagées."Nous poursuivons également la recherche et le développement dans les applications pour la création de pilotes automatiques pour les voitures. Les solutions que nous avons élaborées nous permettent de travailler par tous les temps et sur toutes les routes. En 2019, nous avons annoncé l'achèvement du développement d'un système de vision par ordinateur pour l'un des principaux fabricants de composants, Hyundai Mobis", a conclu Olga Ouskova.

russie

france

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

véhicule, intelligence artificielle, agriculture, russie, france, belgique